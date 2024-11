Radila je u McDonald'su kako bi prehranila obitelj, a razvod ju je razorio: Trudila sam se dati djeci stabilnost i sigurnost

Iako joj je 66 godina, mnogi su i dalje očarani ljepotom i vitalnošću američke glumice Andie MacDowell. Osim po vrhunskim glumačkim izvedbama, poznata je i po zalaganju za prihvaćanje starosti. Ona promiče pozitivan stav o poštivanju promjena koje godine donose sa sobom i slavi žensku ljepotu u svim njezinim stanjima. Odbacuje stereotipe o tome kako bi žene trebale izgledati u različitim desetljećima svojih života, a kroz svoje djelovanje naglašava važnost upravo prirodne ljepote. Joga i fizička aktivnost dio su njezine svakodnevice kojom i dalje održava vitalnost, i pritom se ne trudi izgledati mlađe nego što jest, dok samouvjereno nosi svoju sijedu kosu. U Hollywoodu, u kojem mladost diktira trendove, njezino pojavljivanje s prirodnom kosom na Filmskom festivalu u Cannesu 2022. činilo se kao hrabar korak prema prihvaćanju starenja.

"Neugodno mi je pokušavati se pretvarati da sam mlađa. To me izluđuje. Udobnost u vlastitoj koži čini vas i samouvjerenijima. Htjela sam imati sijedu kosu, pa mi je Covid-19 učinio uslugu. Nisam protiv bojanja, radite ono što vas čini sretnima. Samo mislim da je ovo također lijepa opcija. Trenutno je vrlo prisutan trend sijede kose, odnosno dopuštanje ženama da stare i budu sretne te ih ne tjerati da budu nešto što nisu", inspirativna je izjava lijepe glumice, čiji su lik i djelo ponovno u fokusu medija i zbog glumačkog uzleta njezine kćeri Margaret Qualley, jedne od "it" djevojaka godine.

Andie MacDowell rođena je 21. travnja 1958. u Južnoj Karolini, a zbog događanja koja su joj obilježila djetinjstvo stvorila je averziju prema alkoholu. Naime, njezina majka Pauline Johnston bila je alkoholičarka, koja se od Mariona St. Pierrea MacDowella, supruga i oca svojih dviju kćeri, rastala kada je Andie imala samo šest godina. "Sjećam se kada su mama i tata potpisali neke papire, nakon čega se tata spakirao i otišao. Nikada nisam plakala zbog njihovog razvoda, trudila sam se biti hrabra i snažna, a sve to zato što sam od malih nogu znala koliko je moja majka krhka. Obožavala me, a i ja sam obožavala nju, no bila je alkoholičarka i nije se znala brinuti o meni i 18 mjeseci starijoj sestri Beverly", prisjetila se svojedobno Andie MacDowell.

Kada je krenula u četvrti razred osnovne škole, njezin se otac ponovno oženio te je odlučio da djevojčice počnu živjeti s njim. Sve se činilo idealnim nešto više od godine dana, a onda se u trenu sve srušilo. Otac ih je pokupio u školi, s koferima u rukama. Kratko im je objasnio da ih vraća majci i da to jednostavno neće funkcionirati. "Nije nam puno objašnjavao, a ja se nisam usudila išta ga pitati. Danas, kada sam i sama roditelj, svjesna sam da je imao svoje razloge, razloge koji su se vjerojatno više ticali njega negoli nas. Dobili su bebu i vjerojatno je bilo teško imati novorođenče i brinuti se o nama."

Sve je vodilo do toga da se Andie već kao dijete osjeti odbačenom i emocionalno oštećenom. Krivila je sebe, a onda je odlučila da će jednog dana imati svoju obitelj i da će svoju djecu voljeti najviše na svijetu. Iako je s majkom nakon povratka postala iznimno bliska, alkoholizam koji je uništavao Pauline natjerao je Andie da odraste preko noći. Sa 10 godina budila bi se usred noći kako bi provjerila jesu li sve cigarete dobro ugašene jer je majka nebrojeno puta, nakon što bi pijana zaspala s upaljenom cigaretom, napravila rupe na tepihu i namještaju.

Čim je dovoljno odrasla, Andie je našla prvi posao - bio je to onaj u McDonald'su, u kojem je radila s majkom. No ona je ubrzo zbog alkohola dobila otkaz, pa je još jednom sve palo na leđa djevojčice. Andie MacDowell svim se silama trudila pomoći joj, tražila je pomoć liječnika, a jedino što su joj oni rekli je da će takvim načinom života živjeti još samo pet godina. Predviđanja su se obistinila - Pauline Johnston preminula je od srčanog udara. Andie MacDowell tada je već bila daleko od obiteljskog doma, gradeći manekensku karijeru u Parizu. Tamo joj je stiglo i pismo koje joj je majka napisala nekoliko mjeseci prije smrti.

"Rekla je da je prestala piti i da je jako ponosna na mene. Bila je to posljednja godina njezina života i ja nisam imala previše prilika biti uz nju, što je jako tužno", ispričala je Andie, koja je usprkos teškom životu osvijestila važnost obrazovanja. Nakon završetka srednje škole Gaffney 1976. godine, pohađala je Sveučilište Winthrop. U to vrijeme primijetio ju je predstavnik agencije Wilhelmina Models, stoga je 1978. godine u dobi od 20 godina potpisala ugovor za modeling s uglednom tvrtkom Elite Model Management u New Yorku. Na temelju ugovora Elite ju je poslao Pariz gdje je radila kao model iduće dvije godine.

Godinama kasnije, kada se u intervjuima prisjećala manekenskih dana, priznala je kako je na početku imala i susret s drogom, no to joj se, na sreću, nije svidjelo. "Kokain je bio svuda oko nas i na početku sam i ja probala, no nije mi se svidjelo! Mrzila sam to. Trajalo je možda mjesec dana i nije mi se sviđalo kako sam se osjećala. Loš osjećaj, nisam mogla spavati." No, kako je rekla, u njezinoj su agenciji na sreću radili pravi ljudi, koji su primijetili da je Andie pala pod loš utjecaj i savjetovali su joj da pronađe nove prijatelje. Nakon toga, njezina je karijera krenula uzlaznom putanjom.

Početkom 80-ih pozirala je za prestižni časopis Vogue i pojavila se u reklamnim kampanjama za Yves Saint Laurent, Vassarette, Armani, Sabeth-Row, Mink International, Anne Klein i Bill Blassa. Niz jumbo plakata na Times Squareu i reklama na nacionalnoj televiziji za Calvin Klein privukli su pozornost javnosti i doveli do njezinog filmskog debija iz 1984. u filmu "Greystoke: Legenda o Tarzanu". Bilo je to, međutim, razočaravajuće iskustvo, jer je njezine replike sinkronizirala Glenn Close jer se njezin južnjački naglasak smatrao previše izraženim za ovu ulogu. Iz tog razloga odlučila se pohađati tečaj dikcije i od tog trenutka njezino pojavljivanje na velikom platnu značajno raste.

Nakon nastupa u filmu "Vatra svetog Elma" (1985.) Joela Schumachera i seriji "Tajne Sahare" Alberta Negrina, u kojoj je zaigrala tri godine kasnije, upisala je studij metodičke glume s učiteljima iz Actors studija uz privatni rad s poznatim trenerima Haroldom Guskinom i Warrenom Robertsonom. Njezin napredak bio je očigledan, stoga ju je redatelj Steven Soderbergh angažirao u nezavisnom filmu "Seks, laži i videovrpce" (1989.). Za svoju revolucionarnu ulogu Ann, potisnute udane žene, MacDowell je dobila pozitivne kritike, a njezina izvedba donijela joj je nagradu Independent Spirit, nagradu Udruženja filmskih kritičara Los Angelesa i nominaciju za nagradu Zlatni globus za najbolju glumicu.

Već dogodine je zaigrala u romantičnoj komediji "Zelena karta" redatelja Petera Weira, s francuskom superzvijezdom Gerardom Depardieuom, a ta izvedba joj je donijela nominaciju za Zlatni globus za najbolju glumicu u filmu - mjuziklu ili komediji. Sljedeće godine glumila je uz Johna Malkovicha u kriminalističkoj komediji-drami "Objekt ljepote", pa uz Brucea Willisa u akcijskoj komediji "Hudson Hawk". Potom 1992. igra glavnu ulogu u misterioznom trileru "Ruby Cairo" koji je podbacio na kino blagajnama, a kasnije te godine pojavila se u epizodnoj epizodi u satiričnoj crnoj komediji "Igrač" redatelja Roberta Altmana.

No tek će sljedeća uloga, ona u fantastičnoj romantičnoj komediji "Beskrajni dan" (Groundhog Day) s Billom Murrayem u glavnoj ulozi, zacementirati njezin status sjajne nadolazeće glumice. Kritičari su bili oduševljeni njezinom izvedbom, primjerice, Gene Siskel je napisala da svojom pojavom "osvijetli ekran", Janet Maslin ju je nazvala "potpunim užitkom", napisavši da je njezina izvedba ponudila utješnu, komičnu prisutnost, dok je Hal Hinson zabilježio da je kemija na ekranu između MacDowell i Murray bila "nezemaljska" i da joj komedija savršeno pristaje. Za svoju izvedbu osvojila je nagradu Saturn za najbolju glumicu. Kasnije te godine, glumila je u hvaljenoj drami "Kratki rezovi" koju je režirao Robert Altman. Film je dobio brojne pohvale kritičara, a Andie je donio Zlatni globus, kao i nominaciju za nagradu Chicago Film Critics Association za najbolju sporednu glumicu.

Već dogodine, 1994., Andie MacDowell pojavljuje se u svojoj vjerojatno najpoznatijoj ulozi, onoj u britanskoj romantičnoj komediji "Četiri vjenčanja i sprovod" uz Hugha Granta. Film je snimljen u šest tjedana, koštao je manje od tri milijuna funti, te je postao neočekivani uspjeh i britanski film s najvećom zaradom u povijesti u to vrijeme, nakon što je na kino blagajnama diljem svijeta inkasirao 245,7 milijuna dolara. Za svoju izvedbu dobila je još jednu nominaciju za Zlatni globus za najbolju glumicu u filmu - mjuziklu ili komediji. Kasnije te godine glumila je uz Madeleine Stowe u vesternu "Loše djevojke", koji je financijski podbacio zaradivši "samo" 23 milijuna dolara širom svijeta. Sljedeće godine MacDowell igrala glavnu ulogu u komediji-drami "Neznani junaci" redateljice Diane Keaton, a film je zaradio pozitivne kritike kritičara.

Nakon što je zaigrala uz Johna Travoltu u fantastičnoj komediji "Michael", uslijedio je poduži niz razočaravajućih uloga u relativno neuspješnim projektima poput one u znanstvenofantastičnoj komediji "Muppeti iz Svemira", no 1997. dobila je počasnog Césara na 22. dodjeli ovih uglednih francuskih nagrada.

Kada je riječ o privatnom životu, nikada nije krila da je zbog teškog djetinjstva željela imati savršenu obitelj i mislila je da ju je stvorila s manekenom Paulom Qualleyjem, s kojim je dobila troje djece. "Svim sam se silama trudila dati svojoj djeci stabilnost i sigurnost te dom pun ljubavi, sve ono što ja nikada nisam imala. Zbog karijere sam živjela u New Yorku i Los Angelesu, no Paul i ja odlučili smo odgajati djecu prvo u Montani, a potom u Sjevernoj Karolini. Željela sam da moja djeca imaju mamu i tatu koji će se pojavljivati na roditeljskim sastancima, odlaziti na njihove predstave i nastupe, a prije svega da imaju mamu i tatu koji se vole.

Imali smo idiličnu obitelj punih 10 godina i to je bilo sve što sam ikada željela i o čemu sam sanjala cijelo djetinjstvo. A onda se nešto dogodilo, mali problemi napravili su razdor i doveli do razvoda koji je bio izuzetno težak. Razvod me razorio i donio mi neuspjeh. Nisam uspjela održati svoju obitelj na okupu", priznala je Andie.

Razvod je najteže podnijelo njihovo najstarije dijete, sin Justin, koji je tada išao u šesti razred. U to vrijeme odlučila se na povratak na filmska platna nakon poduže pauze i strahovala je kako će to utjecati na djecu. Srećom, već joj je tada u život ušla Julie Selby, ministrantica u lokalnoj crkvi, koju je zamolila za pomoć pri čuvanju djece i ona je pristala. Julie je s Andie i djecom na kraju živjela punih 11 godina i puno pomogla glumici. Razvod joj, kako se pokazalo, nije uništio vjeru u ljubav kojoj je odlučila dati novu šansu pa se i drugi put udala, i to za američkog poslovnog čovjeka Rhetta Hartzoga, no brak je potrajao svega tri godine. Od tada je sama.

Obje kćeri, Margaret i Rainey, odlučile su krenuti majčinim stopama te su karijeru počele graditi kao modeli. Svoj modni debi Margaret je imala u dobi od 16 godina na Njujorškom tjednu mode kada je nosila reviju Alberte Ferreti. U međuvremenu je postala članica prestižnih modnih agencija poput IMG Models i Uno Models Barcelona te je imala priliku koračati pistama u modelima Chanela i Valentina.

Od ogromnog uspjeha nedavnog filma "Supstanca" gdje glumi s Demi Moore do otvaranja Chanel revije visoke mode za ljeto ove godine, čini se da je Margaret posvuda. Glumačku karijeru je počela s HBO serijom "Preostali" od 2014. do 2017, a do sada je njezina najpoznatija uloga bila u Netflixovoj seriji "Sluškinja", u kojoj je glumila zajedno s majkom.

I Andie MacDowell posljednjih godina ponovno dobiva zanimljive uloge, i sve to nakon što je prihvatila rolu u nezavisnom filmu "Ljubav nakon ljubavi", u kojem se prvi put, tada na pragu šezdesete, skinula za potrebu uloge - tek kada su joj djeca dovoljno odrasla da mogu razumjeti nagost u umjetničke svrhe. "Napravila se halabuka zbog golotinje, i jedino mi je zbog toga bilo neugodno. Žao mi je zapravo što to nisam napravila ranije, no očito sam trebala čekati da ostarim. Voljela bih da je to bilo dok sam imala nevjerojatno i mlado tijelo, no tada sam imala mnoge strahove", rekla je Andie MacDowell, koja je i danas zaštitno, vjerojatno najdugovječnije lice L'Oreala i ne pokazuje znakove posustajanja, već svojim zaraznim optimizmom budi nadu i vjeru ženama svih generacija.

