Princa Philipa ispratit će manje ljudi nego što se okupilo u Varšavskoj ili na Bandićevu pogrebu

Pomalo je nepravedno da se jedna od najljepših zagrebačkih ulica, Varšavska, spominje u javnosti u negativnom kontekstu. Od skandala zbog gradnje Horvatinčićeve garaže do vikendaškog koronapartyja, u Varšavskoj se vrlo lako može opipati bilo akutnih problema ne samo u Zagrebu. Čak će i princa Philipa ispratiti manje ljudi, samo 30, nego što se okupilo u Varšavskoj ili na sprovodu Bandiću. Već nam to govori da su velike razlike između nas i njih, ali kraljevskoj obitelji i britanskim institucijama nije palo na pamet da sabotiraju epidemiološke mjere.

Kao što znamo iz legendi, razlika između optimista i pesimista često je samo u tome kako gledaju na stvari oko sebe. Kao mjera se može uzeti i ona izreka o čaši koja je napola puna, ili napola prazna. No, čaša se može i preliti pa je pitanje je li aktualna čaša oko korona krize kod nas, novih mjera i pojedinih županijskih “zaključavanja” napola prazna ili puna?

Najgore, zbog ovakvih ekscesa stradaju cijele djelatnosti, pa i kafići i organizatori koncerata koji se drže epidemioloških pravila, dok, primjerice, veliki trgovački centri i javni prijevoz podnosi i mase naguranih ljudi u doba epidemije i nikome ništa. Na godišnjicu prvih mjera teško se oteti dojmu da se u vezi s njima balansira kako kome paše, od slučaja do slučaja. Nitko ne želi iznervirati previše ljudi ususret skorašnjim lokalnim izborima i ljetnoj turističkoj sezoni, pa “ples po žici” novih mjera između lokalnih stožera i nacionalne stožerske središnjice postaje sve zanimljiviji.

Stidljivo je najavljeno i nekoliko domaćih proljetnih koncerata – Pipsi, Jonathan i Mary May u klubu Bunker.u Samoboru (pred samo 70 ljudi po nastupu), Silente u Tvornici, pa Silente na šibenskoj tvrđavi – što su prvi znaci odleđivanja situacije i nekog pomaka prema mogućim koncertnim okupljanjima. Dakako, uz ozbiljno pridržavanje epidemioloških mjera koje organizatorima koncerata vise iznad glave i koje poštuju više nego drugi. Jer, ako se u Tvornici kulture, koja prima 2200 posjetitelja, na koncertu Silentea moglo okupiti samo 190 ljudi, ili ako u Močvaru smije ući samo 23 ljudi – a ne smiju održavati programe na terasi ispred kluba iako se smije sjediti na terasama kafića – kako je onda moguće da se održavaju “programi” ispred kafića u Varšavskoj ulici sa stotinama ljudi? I dogodi se eto bal koronavampira na “rođendanu”, kako je to objašnjavao netko iz kafića pred kojim je bio organiziran koronaparty. Bilo je to i gore nego donedavna okupljanja klinaca oko HNK, ali njih su rastjerali, a ove u Varšavskoj nisu.

Policija je jedva prošla automobilom među njima i stidljivo podnijela prijave. Dapače, netko iz kafića rekao je da nisu mogli reagirati jer se radilo o – ulici. No, nemojmo se praviti blesavi, to je pješačka zona s velikom terasom natkrivenom suncobranima ispod kojih se natiskala “zlatna mladež”. Probajmo zamisliti kakva bi bila reakcija da se tamo održao neki ad hoc privatni koncert s toliko nakrcanih ljudi. Vjerojatno bi rastjerali okupljene i povukli ljepljive trake preko ulaza u kafić koji bi na neodređeno izgubio dozvolu rada.

To je razlika između kulturnih programa i “divljak partyja”. No, naravno, nisu svi kafići isti, jer većina poštuje epidemiološke mjere. Ali jedan ovakav primjer u stanju je urušiti posao ostalima, kad/ako i u Zagrebu ukinu terase zbog ovakvih kretena. Budući da su organizatori koncerata od revnih inspektora lani u MSU-u prvi dobivali novčane kazne po 30.000 kuna za koncert, postavlja se pitanje je li isplativije organizirati kulturne programe ili derneke na terasama kafića od Sinja do Zagreba uz prodaju pića? Zapravo, možda bi u Varšavskoj trebalo organizirati koncerte iznad Horvatinčićeve garaže, ali bi se organizatori sigurno lošije proveli.

