Princ Harry ne žali zbog svega što je otkrio u knjizi: 'Laknulo mu je'

Nakon bombastičnog intervjua kojeg su princ Harry (38) i Meghan Markle (41) ekskluzivno dali voditeljici Oprah Winfrey, princ Harry odlučio je još detalja o kraljevskoj obitelji i svom životu iznijeti u knjizi/memoarima "Spare". Memoare je simbolično nazvao "spare", što znači rezerva jer su ga odmalena nazivali Rezervom u kraljevskoj obitelji, s obzirom da je bio rezerva bratu Williamu na kraljevskom tronu, ali u knjizi piše i da se rodio kao rezerva za "kraljeve organe, ako zatrebaju". Memoare je objavio 10. siječnja, a u njima je iznio mnoge šokantne stvari, ali i još više optužbi na račun kraljevske obitelji.

No, princ Harry zbog toga nimalo ne žali zbog ičeg što je iznio unutra i sudeći prema izjavama izvora za Page Six, jako je sretan zbog uspjeha knjige i reakcija koje je dobila u javnosti. Ponosan je na prodaju koju je knjiga postigla.

Njegova knjiga je, prema Guinnessovoj knjizi svjetskih rekorda, knjiga koja se prodaje najbrže ikad, a da nije fikcija. Naime, prodala se u više do 3.2 milijuna primjeraka diljem svijeta u samo jednom tjednu.

- Laknulo mu je što je rekao svoju stranu priče svijetu - otkrio je izvor.

Podsjetimo, u knjizi je pisao o tome kako ga je brat William fizički napao zbog braka s Meghan. Naveo je da se sukob dogodio u njegovu domu u Londonu 2019. godine. Imao je vidljivu ozljedu na leđima nakon što ga je princ od Walesa zgrabio za ovratnik i pokidao mu ogrlicu prije nego što ga je srušio na pod. Harry nadalje tvrdi da je William američku glumicu nazvao "teškom", "bezobraznom" i "toksičnom", a na to je Harry uzvratio Williamu kako ponavlja priče i naslove o Meghan koje plasiraju britanski mediji i time je htio dati do znanja Williamu kako sumnja da upravo on plasira medijima takvu sliku o Meghan. U tom trenutku je William poludio i izgubio kontrolu te fizički napao svog brata.

- Sve se dogodilo tako brzo. Dakle, vrlo brzo. Uhvatio me za ovratnik, strgnuo mi ogrlicu i srušio me na pod. Sletio sam na pseću zdjelu koja je pukla ispod mojih leđa, a komadići su me zarezali. Ležao sam na trenutak ošamućen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe - opis je svađe i fizičkog sukoba prinčeva. U knjizi navodno Harry tvrdi kako su ga u mlađim danima upravo William i supruga Kate Middleton nagovorili da na jednu zabavu odjene nacističku uniformu koja mu je kasnije donijela loš publicitet. Osim toga, princ Harry u memoarima piše i o britanskom kralju Charlesu i njegovoj nekadašnjoj priležnici, a danas supruzi Camilli Parker-Bowles. - Zato smo Willy i ja, kad je došlo pitanje, obećali ocu da ćemo Camilli poželjeti dobrodošlicu u obitelj. Jedino što smo tražili zauzvrat je da je ne oženi - napisao je Harry. Na Camillu je gledao kao na zlu maćehu. Svoju je pomajku optužio i da surađuje s tabloidima.

Osim toga, ispričao je i o svojim danima u vojsci. Harry je tako priznao da je tijekom svoje druge ture u Afganistanu 2012. godine ubio 25 talibana. Dodao je kako na njih nije gledao kao na ljude, nego kao na 'šahovske figure koje je skinuo s ploče', a potom objasnio kako ne možeš ubijati ako na nekoga gledaš kao na čovjeka. Kazao je i kako mu ta činjenica ne pričinjava zadovoljstvo, no da se toga niti ne srami. Iako većina ljudi zna da je imao problema s drogom i alkoholom u mladosti, Harry je u memoarima otkrio da je kokain probao sa 17 godina. Harry kaže da je kokainom htio postići da osjeti nešto.

- Nije bilo zabavno i nije me učinilo posebno sretnim, kao što se činilo da je drugima, ali je učinilo da se osjećam drugačije, a to je bio moj glavni cilj. Osjećati se. Biti drugačiji. Bio sam 17-godišnjak spreman isprobati gotovo sve što bi promijenilo unaprijed uspostavljeni poredak - piše. Priznao je princ i da drži majčinu kosu u kutijici, da je izgubio nevinost na livadi iza jednog puba kad je imao 17 godina sa starijom gospođom koja ga je "tretirala kao mladog pastuha". Sve ovo nisu male optužbe i privatni detalji, zbog čega ne čudi da je htio i odustati od objavljivanja knjige. Britanski mediji pisali su u danima prije objave kako je nakon posjete kraljici Elizabeti II., nakon jubileja 2021. godine, htio odustati njoj u čast. Sve se, doduše, promijenilo nakon njezine smrti.

