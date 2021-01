Prije dva mjeseca izgubila je dijete, a sada je priznala da je posrnula: Trijezna sam četiri tjedna

Bivša manekenka Chrissy Teigen, glazbenika pjevača Johna Legenda otkrila je da je već četiri tjedna trijezna.

Ovo je iznimno teška godina za Teigen, koja je u listopadu otkrila kako je izgubila dijete. Chrissy je već ranije priznala da je imala problema s konzumacijom alkohola te da njezina obitelj ima povijest ovisnosti.

Da je trijezna, otkrila je u komentarima, nakon što je pratitelj ispod njezinog najnovijeg videa u kojem pleše napisao da želi tu drogu koju ona konzumira.

- Četiri tjedana trijezna - napisala je 35-godišnjakinja.

Podsjetimo, Teigen i Legend ovog su kolovoza podijelili s obožavateljima radosnu vijest o trećem djetetu.

No, samo dva mjeseca nakon, Chrissy je na svom profilu objavila fotografije koje slamaju srce. Nažalost, Chrissy je zbog obilnog krvarenja završila u bolnici te su se nakon nekoliko dana provedenih tamo odjednom morali oprostiti s njihovim nerođenim sinom Jackom.

Slavni par sada je po prvi puta nakon gubitka sina stao zajedno pred kamere programa 'Good Morning America'. Sina, kojemu su taj dan dali ime Jack, izgubili su u 20. tjednu trudnoće, a fotografije koje je objavila iz bolničke sobe izazvale su bujnu reakciju pratitelja. Dok neki smatraju da ih nije trebala objaviti, neki je podržavaju jer se slažu s idejom podizanja svijesti za one u sličnoj situaciji. Chrissy je rekla da je 'nije briga' hoće li nekog uvrijediti s tim jer su to bile slike za nju, kako bi je podsjećale na sina. Njezin suprug John rekao je da je bio "zabrinut" zbog fotografiranja, ali da mu je drago što ih sada ima u sjećanju na Jacka

Chrissy se stvarno osjećala kao da je jedan od načina na koji ćemo nastaviti Jackovo sjećanje - fotografiranje tog trenutka. Bio sam zabrinut, rekao sam: 'Ne želim namjerno obilježavati ovu bol'. Ali luda stvar u vezi s pobačajem je ta da ako ne 'odeš' s nečim, ostaje ti samo praznina. A to je najgore", kazao je John i pohvalio suprugu što je bila dovoljno hrabra podijeliti njihovu priču, koja ih je samo ojačala.

"Osjećam da su nas izazovi s kojima se zajedno suočavamo učinili još sigurnijima o tome tko smo kao obitelj i par", dodao je John. Progovarajući o boli koju osjeća, Chrissy je rekla: 'Definitivno si dajem dopuštenje da osjetim potpunu i krajnju tugu. Svaki dan je tako različit, pa kad me ljudi pitaju kako sam, uvijek kažem: 'Danas sam dobro'. "Tako je bolno proći kroz ovako nešto, kao žena - nešto što je bilo u vašem tijelu, a što ste njegovali i pazili", rekla je Chrissy. Otkrila je da je podrška koja je iskazana paru u posljednjih nekoliko tjedana bila "predivna", a svojoj djeci, kćeri Luni i četverogodišnjem sinu Milesu, pripisala je zaslugu što su njoj i Johnu pomogli da prebrode to.