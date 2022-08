Preminuo Ralph Eggleston, autor likova koji su obilježili mnoga djetinjstva

Ralph Eggleston, Oscarom nagrađeni animator, umjetnički direktor i dizajner produkcije u studiju Pixar Animation Studios, preminuo je u ponedjeljak nakon duge borbe s rakom gušterače. Imao je 56 godina. Eggleston je osvojio Oscara za kratki animirani film za scenarij i režiju Pixarovog filma "Za ptice" iz 2001.

Pixar mu je na Twitteru odao počast rekavši: "Pixar i svijet će mu biti zauvijek zahvalni."

In memory of Ralph Eggleston—animator, director, art director, storyboard artist, writer, production designer, and our dear friend. Pixar and the world will be forever grateful. ❤ pic.twitter.com/YzZACENcZw

Animator je također radio kao umjetnički direktor na originalnoj "Priči o igračkama", filma koji je obilježio mnoga djetinjstva, a njegov rad kao umjetnika viđen je na brojnim Pixarovim filmovima uključujući "Monsters, Inc.", "Finding Nemo", "Wall-E", "Cars, ” “The Incredibles” i “Inside Out”. Njegov posljednji zaslužni rad bio je "Soul" iz 2020., gdje je radio kao razvojni umjetnik unutar umjetničkog odjela.

Chris Burrows, koji trenutno radi u Pixaru, također je na društvenim mrežama podijelio nekoliko riječi o Egglestonu.

RIP Eggman. The animation world is a lot darker today. I’m going to miss the way you would enthusiastically recommend old horror films - complete with a very anecdote about the art department - most of all. You liking me is one of my proudest achievements.