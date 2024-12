Preminuo poznati glumac, gledali smo ga u Dinastiji, ali i drugim serijama koje su Hrvatima među najomiljenijima

Televizijski glumac Mark Withers, najpoznatiji po svojoj ulozi Teda Dinarda u popularnoj seriji Dinastija (1981.-1989.), napustio nas je u 78. godini života. Njegova kći Jessie Withers potvrdila je za Variety da je Mark preminuo 22. studenog, no vijest je tek nedavno dospjela u javnost. Kao uzrok smrti naveden je karcinom gušterače.

"S bolešću se suočio s istom snagom i dostojanstvom koje je unio u svoj zanat. Imao je izvanrednu sposobnost da svaku ulogu učini nezaboravnom. Njegov talent i predanost poslu ostat će u lijepom sjećanju kolegama, prijateljima i obožavateljima", izjavila je Jessie. Osim značajne uloge u Dinastiji, gdje je utjelovio Dinarda, Withers je ostavio trag u brojnim popularnim TV serijama.

Među njima se ističu Wonder Woman, gdje je glumio u epizodi "The Murderous Missile", Dallas, , L.A. Law, , te Days of Our Lives. Također je gostovao u Matlocku, The King of Queens i Frasieru. Njegova televizijska karijera nastavila se i u novije doba s ulogama u serijama poput True Blood, Criminal Minds, Castle (kao Alan Lane), Reckless i Stranger Things, gdje je imao manju ulogu.

Prije glumačke karijere, Withers se isticao kao sportaš, osvojivši nogometnu stipendiju na Sveučilištu Penn State. Njegov ulazak u svijet glume započeo je kada ga je agent otkrio tijekom snimanja reklame za McDonald's. Uslijedili su angažmani u reklamama za poznate brendove poput American Airlines i Folger's Coffee, što mu je otvorilo vrata televizijske industrije. Iza sebe je ostavio suprugu Haiyan Liu i kćer Jessie.

