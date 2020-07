Preminuo bivši voditelj 'Milijunaša', tužnu vijest potvrdila shrvana obitelj

Američki televizijski veteran Regis Philbin umro je u dobi 88 godina, objavila je njegova obitelj. Domaćin televizijskog talk showa, glumac i voditelj počeo je raditi na televiziji sredinom 50-ih i postao poznat po nacionalnom televizijskom showu "Live! wih Regis", prvo s Kathie Lee Gifford, zatim s Kelly Ripa, prenosi BBC.

Objavio je 2011. da se povlači iz showa koji se emitirao svaki radni dan, nakon što ga je vodio dulje od 25 godina. Također je vodio i američku verziju emisije Who Wants To Be A Millionaire?

Foto: Screenshot/youtube

U priopćenju koje je prenio časopis People obitelj ističe "njegovu toplinu, legendarni osjećaj za humor, jedinstvenu sposobnost da svaki dan učini vrijednim da se o njemu govori" i zahvaljuje "njegovim poštovateljima i obožavateljima koji su ga podržavali više od 60 godina njegove karijere".

Foto: ABC TV

List piše da je umro prirodnom smrću u petak. Američki predsjednik Trump u tvitu je izrazio sućut obitelji nazvavši Philbina "jednim od velikana". Regis Philbin bio je više puta nagrađivan u karijeri, dobio je triput nagradu Daytime Emmy te Emmy za životno postignuće. Uveden je u televizijsku Dvoranu slavnih 2006. i dobio zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih 2003.

Kad je objavio svoj odlazak iz Live! with Regis and Kelly, rekao je: "Postoji vrijeme kad sve mora doći svome kraju za pojedine ljude pred kamerom - pogotovo za pojedine stare ljude".