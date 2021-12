Pravo lice 'najtužnije princeze': Suze, ljubavne afere i bijeg donijeli su joj neslavnu titulu

Mladenka je, tog vrelog ljeta 2011., do oltara stigla u pratnji oca, odjevena u haljinu sašivenu od 80 metara svile i posutu s 40.000 kristala Swarovski, koju je dizajnirao Giorgio Armani. Mladoženja je odjenuo svečanu vojničku odoru. U knjigu vjenčanih upisali su se nalivperom optočenim rubinima i dijamantima. Andrea Bocelli pjevao im je "Ave Mariju". U dvorištu monegaške palače okupilo se 800 uzvanika među kojima i 20 čelnika država, predstavnici europskih kraljevskih dinastija, ondašnji francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i zvijezde poput Rogera Moorea, Claudije Schiffer, Karla Lagerfelda, Naomi Campbell. Sigurnost uzvanika vjenčanja "teškog" 53 milijuna funti osiguravalo je više od 500 policajaca i vojni helikopteri. A ona, princeza Charlene, vukući za sobom po crvenom tepihu dugačak "šlep", lice je prekrila velom i skrivala suze. No, nisu to bile suze radosnice, već suze prevarene žene koja se netom, uoči vjenčanja, suočila s još jednim u nizu preljuba svoga odabranika princa Alberta II.