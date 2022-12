Poznati glumac iz filma 'Pasija' stiže u Zagreb, bit će gost Laudato TV

Laudato TV u Hrvatsku dovodi Jima Caviezela! Poznati glumac iz filma ‘Pasija’, remek djela Mela Gibsona, bit će jedan od sudionika Velikog molitvenog dana ‘Progledaj srcem: Neka vatra siđe’ 27.5.2023. godine u dvorani Arena Zagreb.

Nakon povijesnog spektakla na Maksimiru, Laudato TV organizira prvi ovakav cjelodnevni događaj koji će početi u 14 sati. Tijekom cijelog popodneva i večeri održavat će se duhovni program: molitva, prilika za ispovijed, nagovori duhovnika i slavljenje. U programu će sudjelovati svećenici i izvođači suvremene duhovne glazbe: fra Ivan Matić i Matej Galić i Yeshua, vlč. Dražen Radigović i Božja Slava band, fra Stjepan Brčina i Amorose, don Mijo Grozdanić i Emanuel te preč. Marko Kovač. Posebni gost je Jim Caviezel, glumac iz filma ‘Pasija’. Voditelj je Marin Periš. Ulaznice su u prodaji po povoljnijoj cijeni do 14.2.2023. godine, a mogu se nabaviti u sustavu Eventim i galerijama Laudato.

Američki glumac Jim Caviezel najpoznatiji je po ulozi Isusa Krista u filmu ‘Pasija’ Mela Gibsona, čiji je nastavak ‘Pasija: Uskrsnuće’ najavljen za 2024. g, a publika diljem svijeta s nestrpljenjem ga iščekuje. Caviezel je uz glumačku karijeru, osobito poznat vjernicima po nagovorima koje održava i javnom svjedočenju svoje katoličke vjere.

Rodio se kao James Patrick Caviezel 1968. godine u američkoj saveznoj državi Washington u obitelji s petero djece. Majka mu je irska katolkinja, a otac ima slovačke korijene. Od rane dobi odgajan je kršćanski i primio je vjeru u obitelji. Pohađao je katoličku školu, a zbog bavljenja košarkom često je mijenjao škole na američkom zapadu. Kao mladić je želio biti marinac, ali ozljeda je zaustavila i njegov košarkaški put. Na odabir glume utjecalo je poznavanje kazališta izbliza, s obzirom da mu je majka Margaret bila glumica. Kao i brojni glumci koji traže uloge u Hollywoodu, obavljao je isprva razne poslove i pohađao audicije. Glumio je sporedne uloge u više filmova, a glavnu ulogu ostvario je u filmu ‘Grof Monte Cristo’. Često naglašava kako je imao ‘inicijale JC, 33 godine i primio poziv Mela Gibsona, a ostalo je povijest’.

Gluma u filmu ‘Pasija’ 2004. godine donijela mu je to što je kao glumac postao poznat diljem svijeta, ali osobno je, tvrdi, primio mnogo više. Glumeći u tom filmu produbio je vlastitu vjeru, a da bi uopće pristao igrati Isusa pomoglo mu je prethodno upoznavanje s Međugorjem. Dok je snimao film u inozemstvu, njegova supruga Keri s kojom se vjenčao s 28 godina, nazvala ga je iz Međugorja oduševljena onime što je doživjela. Na njezin poticaj otišao je na susret s vidiocem Ivanom Dragičevićem koji je tada boravio u Irskoj gdje je snimao film. Upoznao je i fra Jozu Zovka, a prvi susret s njiime opisao je kao susret pun ljubavi i prijateljstva koje traje još i danas. Oživljena vjera pomogla mu je prihvatiti ulogu u ‘Pasiji’ tijekom čijega snimanja je svakodnevno odlazio s redateljem Gibsonom na svetu Misu na latinskom, a od svećenika je tražio da na setu bude izloženo i Presveto pred kojim je svakodnevno molio. O osjećaju prisutnosti dobra i zla na setu govorio je javno, kao i o anegdotama s Gibsonom kojega je redovito opominjao neka ne psuje. Na snimanju je pretrpio brojne fizičke napore, iščašio je rame, zadobio ozebline, a nakon završetka filma morao je i na operaciju srca.

Caviezel privatno živi sakramentalni život sa svojom obitelji u kojoj ima troje usvojene djece s teškim tumorima, koju biološki roditelji nisu željeli, odgaja ih u vjeri, mole zajedno krunicu i dok se voze u automobilu, a poslovno ne pristaje snimati scene koje se kose s kršćanskim svjetonazorom. Nedavno je sudjelovao u kampanji za ‘Hallow’, prvu mobilnu aplikaciju za katoličku molitvu, u kojoj sudjeluju poznate osobe, uz Caviezela i glumac Mark Wahlberg. U posljednje vrijeme glumio je pet sezona lik Johna Reesea u CBS-ovoj seriji ‘Osumnjičeni’, a sa svojim prijateljem producentom Eduardom Vesteguijem snimio je potresni film 'Sound of Freedom' koji je prikazan i papi Franji u Vatikanu. Radi se o istinitoj priči o bivšem agentu američke savezne vlade Timu Ballardu koji ostavlja posao kako bi život posvetio spašavanju djece iz mreže seksualnog kriminala, za koji se procjenjuje da je najbrže rastuća međunarodna zločinačka mreža. Glumi i u nastavku ‘Pasije’ koja se pod originalnim nazivom ‘The Passion of the Christ: Resurrection’ očekuje u kino distribuciji 2024. godine. U međuvremenu hrvatska publika imat će ga priliku čuti i vidjeti uživo na Velikom molitvenom danu ‘Progledaj srcem: Neka vatra siđe’ 27.5.2023. u Areni Zagreb kada će pred 17.000 posjetitelja iznijeti svoje svjedočanstvo. Ulaznice se mogu nabaviti u sustavu Eventim i galerijama Laudato.

