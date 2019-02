Poznati glazbenik optužen za seksualno zlostavljanje

Od tvornice snova Hollywood se u posljednje dvije godine prometnuo u poprište priča o seksualnom zlostavljanju. Počevši s Harveyem Weinsteinom i Billom Cosbyjem, koji su ga obilježili kao mjesto ucjene, iznude i degradacije zamaskirano blještavilom reflektora, pod optužbama su se našli i Bryan Singer, Chris Brown, Louis C.K., Kevin Spacey, a posljednji među njima je i cijenjeni glazbenik i tekstopisac Ryan Adams.

Tijekom dvadeset godina glazbenog djelovanja pjevač je emocionalno i seksualno uznemiravao nekoliko glazbenica, prenosi PageSix. U izvještaju koji je objavio New York Times jedna od za sada sedam žrtava i bivša je Ryanova supruga, pjevačica Mandy Moore koja tvrdi da ju je Adams emocionalno zlostavljao i kontrolirao tijekom sedmogodišnjeg braka od 2009. do 2016. godine. – Govorio bi mi da nisam prava glazbenica jer ne sviram nijedan instrument.

Psihološka tortura

Glazba je za njega bila točka kontrole – kazala je Mandy za Times. Adams i Moore upoznali su se 2007. godine, kada je Moore imala samo 23 godine. Pjevač je obeshrabrivao njezine glazbene pothvate i suradnje, a kad su zajedno napisali nekoliko pjesama, on ju je zamijenio drugim pjevačicama kad bi pjesme trebalo snimiti, rekla je Moore u srijedu za NYT. Tridesetčetverogodišnja pjevačica, koja je nedavno uplovila u bračnu luku s Taylorom Goldsmithom, prisjeća se psihološke torture i ponižavanja svojih glazbenih sposobnosti. – Njegova kontrolirajuća ponašanja su blokirala sve moje pokušaje da ostvarim nove veze u industriji u vrijeme od velikog značaja za moju karijeru. To su bile moje srednje i kasne dvadesete – prisjetila se Mandy. U studenom prošle godine za magazin Glamour objasnila je kako je njihova rastava izgradila put u sreću s njezinim novim suprugom Taylorom. – Ne osjećam se krivom i, kad mi ljudi kažu kako im je žao zbog rastave, ja im kažem da bi grozno bilo da sam ostala u toj nezdravoj situaciji. Pa nisam! Našla sam svoj put – objasnila je. U kasnijim prepirkama na društvenim mrežama Ryan Adams otkrio je pratiteljima kako se “nije sjećao svog vjenčanja 2009. godine jer je bio drogiran“. – Kad su mi rekli da smo se vjenčali, mislio sam da su se šalili.

Tisuće poruka

Onda sam shvatio koliko sam tableta uzeo i nisu bile dovoljne da ublaže šok – napisao je na Twitteru Adams i uskoro to obrisao. Različiti izvori za People su potvrdili da se Ryan znao grozno odnositi prema Mandy dok su bili u braku. Konstantno ju je omalovažavao i bio je sebičan. Sve se vrtjelo oko njega, a Mandy se toliko trudila biti dobra žena i prijateljica. On je to učinio nemogućim, piše People. Drugi mediji prenose kako je 44-godišnji glazbenik obećavao mladim glazbenicama doseći glazbene ciljeve, ali onda ih je pokušao iskoristiti i prijetio ako ne postupe kako je on htio. U cijeloj priči koju je počeo istraživati The New York Times isplivalo je ime mlade glazbenice Ave, tada 14-godišnjakinje koja se 2013. godine počela dopisivati s glazbenikom. Kako tvrdi, početna tema razgovora bila bi glazba, a sve bi završilo porukama eksplicitna sadržaja. Tijekom devetomjesečnog dopisivanja izmijenili su više od tisuću poruka, a ona je tada imala 15 ili 16 godina. Iako je pjevač izrazio sumnju u njezinu dob, to ga nije zaustavilo. – Bio bih u nevolji kad bi netko saznao da ovako pričamo – napisao joj je navodno u studenom 2014. godine. Nakon što je izašao članak u Timesu, Adams se zgrožen obratio na Twitteru.

– Nisam savršen čovjek i učinio sam mnogo pogrešaka. Koga god da sam povrijedio, možda i nenamjerno, duboko i bez rezerve se ispričavam. Međutim, članak me prikazuje u krivom svjetlu i to je uznemirujuće. Neki su detalji krivo prezentirani, neki su prenapuhani, a neki su naprosto krivi. Nikada ne bih imao neprimjerenu interakciju s nekim za koga mislim da je maloljetan. Točka – raspisao se umjetnik.

