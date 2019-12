Poznata voditeljica dala otkaz na HRT-u: 'Istina je da odlazim'

Uoči Božića medijskim je prostorom odjeknula vijest kako s HRT-a odlazi još jedna novinarka koja je godinama bila njihovo zaštitno lice. Riječ je o Neveni Rendeli Vejzović. Iako u početku nije željela komentirati nagađanja koja se već neko vrijeme mogu čuti u gradskim kuloarima, nama je ipak odlučila potvrditi kako je riječ o istinitoj informaciji.

-Istina je, predala sam papire za otkaz no kako je to na HRT-u proces i nisam još uspjela isti iskomunicirati sa svim nadređenima, više o svemu nakon Nove godine- kratko je prokomentiorala u razgovoru za Večenji list, no o planovima za budućnost ipak nije željela govoriti.

O razlozima ovakve odluke zasad se može samo nagađati. S jedne strane, potpuno je normalno tražiti nove profesionalne izazove,a istovremeno je činjenica da lijepoj voditeljici sasvim sigurno neće biti problem naći novi angažman.

Tridesetosmogodišnja Nevena Rendeli Vejzović uz poslovne angažmane nikada nije zapostavila obrazovanje pa ima dvije diplome, Filozofskoga te Fakulteta političkih znanosti. Na javnoj je televiziji bila od 1997. godine, a od 2007. stalno je zaposlena u redakciji Zabavnog programa. Na HRT-u nisu, kao ni dosad, komentirali odlazak popularne voditeljice.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell