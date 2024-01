Poslušajte kako zvuči novi singl mlade grupe "Manifest"

Domaći bend Manifest izdao je svoj četvrti singl imena 'Reci zašto s njim'. Radi se o pjesmi sporijeg tempa, ali modernijeg i suptilnijeg zvuka. Pjesma je to koja govori o muškim osjećajima.

- I rokeri imaju meko srce - ističe gitarist benda Grambo. Iza glazbe i produkcije stoji frontmen Marko Mihaljević, a s tekstom je nešto drugačija priča.

- Tekst za ovu pjesmu napisao je njegov polustric Matko koji je, inače, mlađi od njega. Za spot je zaslužna Breezy Media, a snimatelji su Ivan Brezec i Toni Fereža. Super smo s njima surađivali i atmosfera na snimanju je bila vrhunska - kazali su nam dečki iz Manifesta, koji su prije svega dobri prijatelji te zajedno sviraju od djetinjstva. No, bend je mijenjao ime, a dečki vjeruju da će zbog svoje povezanosti trajati.





- Marko i Grambo su ga započeli još u srednjoškolskim danima, a Vjeko nam se pridružio pri kraju srednje škole. Krstu smo nešto kasnije upoznali a naš najnoviji član na bubnjevima je Dox. Njegovim dolaskom bend se zaokružio i stvari su se posložile na svoje mjesto - kažu dečki koji su ime Manifest odabrali tijekom planiranja prvog singla.

- Zaključili smo da trebamo ime koje je upečatljivo, jedinstveno i s nekim značenjem, a opet jednostavno za zapamtiti. Nakon više prijedloga i raznih kombinacija odlučili smo se za Manifest – u pjesmama se manifestira ono što želimo iz sebe prenijeti publici, a to je emocija - kažu glazbenici koji su do sada izbacili tri singla, a sada već planiraju i album.

Foto: Val Požar

Svoje pjesme snimili su u Londonu na Abbey Road Institutu za produkciju glazbe gdje je Marko studirao.

- Jedan od zadataka mu je bio snimiti svoj bend. To je bilo nezamjenjivo iskustvo za svakog od nas, prilika koja se ne propušta, makar to značilo da se svi moramo potrpati u malu sobu na tjedan dana, ali ni to nas nije previše smetalo jer dok smo u pauzama snimanja istraživali grad. Bila je velika privilegija snimati u studijima u kojima su snimljeni neki od najvećih hitova svih vremena - kažu dečki koji uskoro pripremaju i nastupe uživo.

- Na probama slažemo repertoar za koncert i želimo zvučati najbolje što možemo tako da nam je fokus u ovom trenutku na tome - ističu te dodaju da svatko od njih bendu donosi svoj ukus, a žanrovski se opisuju kao Trinity Pop.

- Toga ćemo se držati jer nam najbolje leži. Bitno nam je da uživamo u glazbi koju sviramo - kažu. Dečki iz benda uz glazbu, rade i studiraju, a u slobodno vrijeme vole putovati te se družiti.

- Omiljena bendovska aktivnost, o čemu govori naš treći singl je ispijanje piva. Bilo u studiju, pivnici ili na klupici u hladu - zaključuje bend Manifest.