Polina ne skriva osjećaje: 'Ja sam napravila prvi korak, sad je Šime na redu'

Novi je dan u 'Gospodinu Savršenom' i uz kavu i čaj, Maida i Vanja ispitivale su Bojanu kako joj je bilo razgovarati s Milošem, a ona ih je zabavljala svojim komentarima.

„Pričali smo one neobavezne teme; cvijeće, svijeće i drveće“, rekla je Bojana koja se čudila što ju je Miloš odmah pitao što je u horoskopu. „Možda se vremena mijenjaju, a ja živim u kamenom dobu, ali nije mi svojstveno muškarcu da prvo pitanje bude - što si u horoskopu?“ objasnila je Bojana, a potom su komentirale sinoćnju ceremoniju ruža, odnosno, Polinin potez - odbijanje Miloševe ruže i čekanje da vidi hoće li je dobiti od Šime! Ubrzo im se pridružila Polina, kojoj je Bojana rekla da podržava njezin potez, a Ruskinja je iskreno rekla: „Valjda je to ljubav na prvi pogled, a i rekla sam da mi se sviđa momak. Ja sam napravila prvi korak, sad je on na redu. Kad sam rekla da mi se sviđa jedan, glupo mi je uzeti dvije ruže.“

„Ne mogu suditi može li se netko zaljubiti u pet minuta. Znam da se takve stvari mogu dogoditi u životu i vjerujem u ljubav na prvi pogled, ali kod Poline nisam sigurna“, komentirala je Maida dok je Polina objašnjavala kako Miloša ne bi trebao povrijediti njezin potez ako je pravi muškarac, ona je time samo željela pokazati odanost Šimi. „Ako se sviđam Milošu, borit će se“, zaključila je Ruskinja.

