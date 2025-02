Novinar se upustio u novu ulogu u životu! Iz televizijskog studija ide u tropsku šumu: 'Ne znam kakvi me izazovi čekaju'

Sportski novinar, voditelj i komentator Vlado Boban uskoro će uskočiti u ulogu voditelja mnogima omiljenog showa Survivor. Ondje će zamijeniti Marija Mlinarića koji je dosad vodio prošle sezone te će potpuno promijeniti radno okruženje i okolinu - iz televizijskog studija u tropsku prašumu, piše Dnevnik.hr.

Vlado je već otišao na lokaciju snimanja, a otkrio je i kako se osjeća. "Super, bio sam na Karibima prije sedam, osam godina, na Kubi. Uživao sam. Očekujem sličnu zemlju, prekrasne plaže, tirkizno more, puno života na ulici i, na kraju krajeva, puno posla. Ne znam kakvi me izazovi točno čekaju, ali imam ljude s Nove TV koji idu sa mnom i koji su me pripremili tako da sam miran, motiviran i spreman", otkrio je Vlado te dodao kako se pripremao za ovu ulogu.

"Pogledao sam par epizoda Survivora iz drugih zemalja i pratio njihove voditelje. Proučavao sam njihovo ponašanje, energiju, neverbalnu komunikaciju, stil odijevanja i slično da se unaprijed uživim u tu ulogu", priznao je. Ima li Survivor nekih sličnosti s poslom koji inače radi?

"Ima. Prvenstveno u psihologiji natjecatelja. Vidim po kandidatima da ima dosta sportaša (neki su čak i profesionalni sportaši). S takvima sam naviknuo raditi. Što se tiče produkcije, to je ipak dosta različito. Očekuje me set od 100 do 120 članova produkcije, tako da je to velika mašinerija s puno novih ljudi. No, dat ću sve od sebe i nadam se da će se moj stil komentiranja svidjeti gledateljima", rekao je Vlado.