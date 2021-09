Pogađate li o kome je riječ? Ovako je Stanković najavio novog gosta: Boksač, pa izbacivač, pisac, politički komentator

Nakon ljetne pauze emisija "Nedjeljom u 2" startala je s novom sezonom prošle nedjelje,a voditelj i urednik Aleksandar Stanković privukao je pažnju svojih gledatelja novom najavom svog gosta. - Boksač, pa izbacivač, pisac, politički komentator... Sve odlične kvalifikacije da nam bude gost. Vidimo se u nedjelju. - napisao je na Facebooku emisije Stanković, a u komentarima su gledatelji nagađali o kome se radi, ali voditelj i urednik nije otkrio ime svog gosta. Stanković je dio svog godišnjeg odmora proveo s obitelji, a zatim je posjetio Albaniju i na ovaj put otišao je na svom omiljenom prijevoznom sredstvu - motociklu.

- Vožnja motora je najveći oblik slobode" tvrdi mi prije par dana jedan dobronamjerni Hercegovac. Pa dobro, možda baš i nije tako jer putnici na biciklu, ili pješaci čine se još "slobodniji", ali motor putovanju daje dozu avanturizma i mogućnost meditacije i zato motor volim. Kad od Nevesinja kreneš ka Gackom, prikočiš pred zavojem i nagneš se... - napisao je na Instagramu Stanković jednu crticu sa svog putovanja, a potom se javio i iz Albanije te ovako prenio svoje dojmove pratiteljima na Instagramu:

- Jedna bez majice... Pet kilometara plaže. Pijesak i milijun ležaljki. Nitko ne pliva do bova. Svi stoje u moru u kojem ne vide noge. Ne vide ni ribe jer ih nema. Kava je 6 kuna, a ručak 40. Na plaži Cigani sviraju trube. Prvi red do mora su neboderi, drugi red fast food straćare, a trećeg reda nema . Ima brda. Sad bi trebala ići pridika kako je to bulšit, čovjek na čovjeku bla., ali neću. Sve je točno onako kako mora biti, a mora biti i masovnog turizma i mutnog mora i odlične kave. Albanija.