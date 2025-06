Pobjednica 'Tvoje lice zvuči poznato' pozirala u badiću: Pokazala fit liniju i brojne tetovaže

Pjevačica Stela Rade koja je pobijedila u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' opet je počastila fanove novom seksi objavom. Naime, Stela je na Instagramu objavila fotografije na kojima je u badiću, a na fotki su se istaknule njene brojne tetovaže. Uz fotografije nije napisala status.

Podsjetimo, Nakon trinaest tjedana nevjerojatnih transformacija, u devetoj sezoni showa 'Tvoje lice zvuči poznato' je pobijedila upravo Rade. Svestrana pjevačica u finalu je osvojila najviše bodova žirija i kolega. Utjelovila je Christinu Aguileru i izvela njezinu baladu "Hurt", za emotivni vrhunac večeri i ukupno četvrtu pobjedu. Nama je u intervjuu otkrila nešto od sebe, a ovako je odgovorila na pitanje o negativnim komentarima.

- Rijetko kad me uznemire komentari i fokus mi je na pozitivnima, trudim se odgovoriti na njih koliko god stignem. Hejtera će uvijek biti, ali znam da to nije ništa osobno, nego postoje ljudi koji su nezadovoljni sobom, pa nažalost to prenose na druge kako bi njima bilo lakše. Ja znam da imam neki svoj svemir i da ga ne razumije svatko, pa samo ignoriram.

Rade je jednom prilikom privukla veliku pažnju na društvenoj mreži Tik Tok, objavivši video iz Dubaija. Naime, Rade je ispred jednog hotela zasvirala i izvela pjesmu Safera Isovića, Moj dilbere. Prolaznici ispred hotela zastajali su i slušali kako izvodi pjesmu. Snimka je na društvenoj mreži pregledana više od dva milijuna puta. Isto je ponovila i u taksiju, gdje se našalila: "Možemo li danas platiti pjesmom?", kazala je Rade.

Inače, ova 26-godišnjakinja široj javnosti postala je poznata nakon što je objavila pjesmu imena "Balkan Pop", a izvela ju je na glazbenom natjecanju Dora. Mnogi su tako zaključili kako je bila ozbiljna konkurencija prošlogodišnjem predstavniku Hrvatske na Euroviziji - Baby Lasagni i njegovoj ultra uspješnoj pjesmu "Rim Tim Tagi Dim". Upravo je pjesmu "Balkan Pop" zasvirala i u taksiju u Dubaiju.

Osim toga, javnosti je poznata i po tome što su joj otkazali nastup u Svetom Ivanu Zelini pola sata prije nego je trebala izaći na pozornicu. Stela je tada tvrdila da je razlog bio taj što svira harmoniku, koja je gradonačelnika asocirala na turbo folk. Stela je jedna od autorica glazbe i teksta, a pjesma nije ušla u uži izbor.