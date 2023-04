Plavi tim po peti put za redom izgubio totem plemesnkog vijeća

Iako se međusobno ne slažu u kampu, plavi tim, bio je odlučan da pobijedi. Međutim, ni ovoga puta nisu imali dovoljno sreće, vještina, spretnosti…

U svakoj rundi sudjelovao je po jedan igrač iz svakog plemena. Prvi im je zadatak bio da slome keramičku pločicu i oslobode loptu, a zatim su se morali popeti na mrežu iznad bazena, proći kroz rupu na njoj, te preplivati na drugu stranu.

Kad su došli do cilja, morali su složiti slagalicu, a potom nabaciti dva prstena o klinove. Pobijedilo je pleme koje je prvo osvojilo šest bodova, a to je bilo crveno s rezultatom šest naprama tri. Ovim je totem plemenskog imuniteta ponovno vraćen u njihove ruke. „Ne znam što se događa. Dam se u poligon 200 posto, a onda me završnica dokrajči“, kaže Antonia koja je gotovo zaplakala kad je morala reći zašto gube na igrama za plemenski imunitet.

Već po peti puta crveni tim odlazi na plemensko vijeće s totemom koji ih štiti od nominacija. A plavi nakon što su izglasali Davida, moraju nominirati još jednu osobu za eliminacijsku igru. „Što se tiče nominacija, sjest ćemo i razgovarati, bez velikih iznenađenje i bez velike ljutnje, s puno razumijevanja. Naravno da ćemo komunicirati razloge i već znamo da se nitko neće ljutiti od nas koji moramo biti nominirani. Što se tiče Denisove odluke, vidjet ćemo hoćemo li se iznenaditi ili ne“, objašnjava Antonia.

Hoće li Denis iznenaditi ili će izabrati jednu od dvije osobe koje je već prije spominjao, doznat ćemo u sljedećoj epizodi Survivora.

