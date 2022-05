Plavi tim ostvario nešto što nikome dosad od početka showa nije pošlo za rukom, za nagradu dobili obilje i luksuz

Plavi tim u 'Survivoru' s nevjerojatnim rezultatom 8:1 zapečatio je pobjedu koja će ostati upamćena po najvećoj razlici u osvojenim bodovima od početka showa. Iako su članovi crvenog tima već poznati po tome da im je preciznost jedan od glavnih aduta za pobjedu u izazovima, ovoga su ih puta članovi plavog tima nadmašili u tom segmentu, a za najuvjerljiviju pobjedu dosad nagrađeni su pjena partyjem, grickalicama, ukusnom hranom i noćenjem u vili.

Iako nitko nije očekivao pobjedu s ovako velikom prednosti, kandidati iz plavog tima pohitali su po svoju zasluženu nagradu koja je između ostalog uključivala obilje slatkiša, osvježavajućih pića i sendviča. „Mi imamo taktiku zvanu nastavi niz. Bilo je 8:4, 8:3, 8:2 i 8:1, pa mislim da ne moram reći koji je idući rezultat koji možete očekivati od nas. No ne bih prenaglila i rekla da to možemo očekivati već na idućoj igri dok ne probavim sav ovaj šećer“ poručila je Nika, mašući s lizalicom u rukama.

Zvijezda večeri bio je bazen u kojemu je održan pjena party, a kandidati su pokazali da se uz sportske i natjecateljske vještine mogu pohvaliti i drugim talentima, kao što su ples i pjevanje. Vjerojatno najzabavniji dio večeri bile su nezaboravne karaoke koje je otvorio Tomislav izvedbom pjesme 'Eye of the Tiger' zbog koje se ostali kandidati nisu mogli prestati smijati. „Izabrao sam 'Eye of the Tiger' i to sam perfektno odradio uz koreografiju i mislim da su svi oduševljeni. Nemaju riječi jednostavno, ja sam otvorio taj nastup da svi vide kako se pjeva. Utabao sam put za ostale sudionike da tremu koju su imali više uopće nemaju jer sam toliko loše to napravio da je nakon mene svatko bio Elvis Presley ili Frank Sinatra“, našalio se Tomislav. Njegovim stopama krenuo je i Roko koji je kandidate do suza nasmijao izvedbom Bon Jovijeve pjesme 'It's My Life', a mnoštvo komplimenata na račun svojih glasovnih sposobnosti dobio je Goran koji je za svoj nastup odabrao vječni klasik Franka Sinatre 'My Way'.

Karaoke partyju priključio se i ženski dio tima, a Nika i Sumejja u duetu su izvele pjesmu 'Štikla'. „Joj, izbor pjesme ne znam zašto sam prepustila Sumejji. Severininu 'Štiklu', a inače u životu nisam na štiklama, možda sam deset puta bila u njima. Mogu reći da sam valjda top izvela jer Sumejja nije mogla doći do riječi. Sad, je li to zbog mog predivnog pjevanja ili jednostavno nije mogla… ostavila sam je bez teksta svojim pjevanjem i zbog toga nije pjevala sa mnom“, zaključila je Nika.

Još jednu nezaboravnu večer u 'Survivoru' kandidati su priveli kraju noćenjem u vili s mekanim madracima koji su im omogućili zasluženu dozu odmora prije povratka u kamp gdje spavanju na tvrdim daskama. „Već smo ionako povezani i u prirodi i u našoj kućici, pod kišom i pljuskom. Spavanje na otvorenom već je nekakav način za povezivanje, ali ovakva druženja su nekakve sitnice koje nas zbliže međusobno“, zaključila je Tena.

