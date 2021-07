Petra je u 'Životu na vagi' izgubila 42 kg, a sada otkrila što se sve promijenilo: Imam novi posao, ali i navike

Petra Čorbić, jedna od kandidatkinja 'Života na vagi' čiju su transformaciju mnogi gledatelji pomno pratili za vrijeme emitiranja showa progovorila je o životu nakon snimanja. Otkrila je kako se mnogo toga promijenilo nakon showa, počevši od posla, navika, ali i hobija.

Foto: Instagram

"Život mi se preokrenuo naglavačke, definitivno. Cijela moja rutina, sve živo se promijenilo. Posao mi se promijenio, navike... Računala za igrice više nema, laptop sam uzela, ne sjećam se kad sam ga upalila... Sve se izokrenulo" kazala je petra za RTL i dodala:

"Radim u Pivcu, u diskontu. Radim s ljudima, još uvijek mi je malo neugodno jer iako imam masku, ljudi me prepoznaju po glasu pa pitaju jesam ja Petra iz 'Života na vagi'. Znam, treba biti ponosan na ono što smo prošli i postigli, i jesam ponosna"

Podsjetimo, Petra je u show ušla sa 144,3 kilograma, a u showu je uspjela izgubiti čak 42,3 kilograma. To joj nažalost nije pomoglo da bude u finalu, no nije ju zaustavilo u želju za napretkom i još većim uspjehom.

Inače u showu je podijelila dio svoje teške životne priče. ''Tata je umro, mama je imala karcinom štitnjače, a Petri se više nije dalo živjeti pa si je pokušala oduzet život'', otkrila je Petra. ''Dođe ti previše svega i grozno je da dođe do toga. Ja sam to trebala nekome reći, ali sam šutjela i trpjela dok to više nije išlo. To mi se tad činilo kao jedino rješenje'', kazala je u razgovoru s trenerom Edom. Prije ulaska u show otkrila kako se s kilogramima bori još od osnovne škole kada je zbog svog izgleda često bila na meti svojih vršnjaka.

Jednom prilikom su joj drugi učenici skinuli tajice i tako je osramotili pred cijelim razredom, a na jednom razgovoru za posao poslodavka joj je „držala lekciju“ o pretilosti i naposljetku je nije zaposlila. Nakon finala, priznala je da joj je najveća želja skinuti još 20 kg i zaljubiti se.

VIDEO Dvojnica Jennifer Aniston preko noći postala hit na društvenim mrežama: "Ista je!"