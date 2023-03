Petra iz 'Braka na prvu': 'Zaljubila sam se i zaposlila u struci, Dario i ja se družimo'

Petra Meštrić, jedna od kandidatkinja showa 'Brak na prvu' mnoge je oduševila, a ova liječnica sada je progovorila o svom iskustvu u showu. Naime, gledatelji su pred kamerama mogli vidjeti kako Meštrić trpi grozne uvrede od svog 'supruga' Darija, ali njih dvoje su uspjeli izaći iz showa kao prijatelji, a ona je sada otkrila kako se to dogodilo.

- Mislim da smo mi zaista pobjednici ovog eksperimenta jer kada spojiš toliko različite osobe i da na kraju budu u toliko dobrim odnosima, a taj odnos traje i dalje. Vidjeli smo se, komuniciramo, on mene pita za mišljenje, ja njega. Znam se zapitati što bi on sada rekao, a on to sigurno tako radi i za mene - priznala je za RTL.hr.

Dodala je i da joj je žao što nije pronašla ljubav.

- Žao mi je, žao mi je što nisam upoznala svoju osobu s kojom bi gradila nešto lijepo, ali opet, život ne možemo planirati, ulazimo s očekivanjima, a ponekad dobijemo i nešto bolje.

Petra je otkrila i da se zaljubila.

- Zaljubila sam se, ali to ni on još ne zna - rekla je.

Još jedna novost u njenom životu je da je diplomirala te da se zaposlila u struci. Trenutačno radi u ordinaciji opće medicine u Zagrebu.

- Diplomirala sam 15. srpnja, vrlo sam se brza zaposlila u struci. Trenutačno radim u ordinaciji opće medicine u Zagrebu i jako sam sretna i zadovoljna na tom poslovnom planu. Nedostaje mi ‘Brak na prvu’, zbližila sam se s kandidatima i divnim ljudima iza kamere. Prvi tjedan sam samo čekala kada će doći snimatelji i Dario. Bilo se teško naviknuti na stvaran život.

Podsjetimo, Dario i Petra imali su turbulentan odnos. On joj je u jednoj epizodi kazao kako je sponzoruša i kako 'takve kao što je ona nađe na svakom ćošku'. Dario je tada u showu otišao pronaći Petru koja mu i dalje pokušavala objasniti da ne voli njegovu vulgarnost, a i ostali su mu kandidati rekli da njegovi postupci nisu u redu. Saša je pokušala umiriti Darija, no Lorena je smatrala da je problem što su se rodile simpatije između Darija i Saše, a ni Manueli nije jasno zašto se Saša toliko uzbudila oko situacije između Petre i Darija. „Petra mu nije rekla što joj smeta, znači, nemaju komunikaciju!“ zaključila je Manuela.

Na putu kući i Petra mu je bezuspješno pokušavala objasniti gdje je pogriješio dok je njemu smetalo što mu sve prije nije rekla. „Ja tebi uvijek sve kažem iskreno kako je, pa čak i da mi se Saša sviđa. Ti meni pričaš skroz neke druge priče i upalile se kamere i sad ti mene po*ereš. Zašto mi to nisi rekla ujutro?“ zanimalo je Darija. „Spojili su seljaka i sponzorušu“, nastavio je kad su došli u stan, a Petra mu je rekla kako ona njega nikad nije tako nazvala dok on nju stalno vrijeđa.

„Takvih žena nađem na svakom ćošku; napucane botoksom, usne, takvih ima koliko hoćeš ako ćemo iskreno!“ rekao je. „Koliko god mene udarali neću vratiti istom mjerom jer to govori više o njemu nego meni“, rekla je Petra, a Dario je nastavio s vrijeđanjem:

„Takve cure kao što si ti vidim svake subote u noćnim klubovima i takvu curu nikada ne bih ženio! Za mene su to jeftine žene i uvijek će tako biti.“

Dario je na kraju zvao Sašu da ga primi kod sebe u sobu jer ga je Petra izbacila iz kuće, no ona ga je odmah odbila jer ne želi ni s kim dijeliti prostor.

„S jedne strane mi je žao zato što u showu nisam pronašla osobu koju sam htjela. Isto sam u ovaj show ušla s očekivanjima da ću pronaći muškarca za sebe s kojim ću imati lijepu priču, i to se nije dogodilo i zbog toga mi je žao. Nije mi žao jer sam upoznala prekrasne ljude. Nije mi žao ni što sam upoznala Darija, samo bih voljela da sam ga upoznala na neki drugi način. U globalu, nije mi žao, žao mi je što je tako završilo“, kroz suze je rekla Petra.

VIDEO Ništa od cajki: Sud u Istri zabranio koncert Duška Kuliša i prijatelja