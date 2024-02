Petar Grašo o detaljima svog bračnog života: 'To je nešto što je čini posebnom'

Glazbenik Petar Grašo otac je i suprug, a o svom privatnom životu izbjegava govoriti. Glazbenik koji puni dvorane bez problema te stalno radi, rijetko govori o supruzi Hani Huljić i kćeri Albi, a to je sada učinio tijekom gostovanja u IN magazinu. Petar je ispričao kako provodi vrijeme s obitelji.

- Pa budem uzorni tata zato što je djevojčica moja draga još uvijek može svuda, još nema vrtića, još nema škole, tako da možemo je vući ovdje negdje s nama blizu Splita, gdje god postoji autocesta i avion, ona je s nama dva tri dana, voli putovat, uživa, tako da stignem ono što najviše volim, a to je obiteljski dio - rekao je te dodao da rado sluša uspavanke njegove supruge Hane, a i on se osvrnuo na njih.

- Ne bih sad htio biti suprug koji...uvijek sam se držao od tog nekog obiteljskog hvaljenja, nisam niti tip koji hvali svoje pjesme, niti najavljuje svoje pjesme kao nešto najbolje ikad, pa mi je malo teško i govorit o tim obiteljskim talentima, ali moram... Hana je zaista vrlo talentirana kao glazbenica i uspavanke koje piše su meni vrlo čarobne - rekao je, pa dodao:

- Radi orkestraciju i radi sjajnu vrlo posebnu pop muziku, potpuno neopterećenu od nekog komercijalnog uspjeha, što je čini još posebnijom, ali je vrlo samozatajna. Već sam previše pričao o njoj, mislim da joj to neće biti drago. Ona je osoba koja je tiha, ona tiho radi, ona ja magistar klasične glazbe tako da puno toga zna, ali ne voli svjetla pozornice, na ovaj način nisu njezin izbor, to je nešto što je čini posebnom.

Podsjetimo, par je sudbonosno 'da' izrekao 19. veljače 2022. godine u crkvi svetog Dominika u Splitu. Mladenka je blistala u elegantnoj i glamuroznoj haljini modnog brenda Arileo, a Petar je odabrao klasično odijelo s leptir mašnom, dok je Hanina kuma Domenika Žuvela imala plavu kreaciju također s potpisom modnog brenda Arileo. U trenutku kada su izrekli da crkvom se prolomio veliki pljesak. Petar je navodno imao dva kuma na vjenčanju prijatelje Dina Rađu i Tomaža Kavčiča. Hana je jednom prilikom govorila o njihovom o njihovom braku te se osvrnula i na vjenčanje.

- Prvotno smo planirali prošetati do crkve, ali na kraju je sve to bilo neizvedivo. Čak smo i crkvu promijenili jer se doznalo gdje će biti vjenčanje. Ni danas mi nije jasno kako je u medije dospio datum vjenčanja, znali su samo naši najbliži prijatelji, skoro ni oni. Novinari su nas u stopu pratili od kuće - objasnila je Hana i dodaje kako joj nije jasno da su fotografije s vjenčanja dospjele na portalima prije onih službenih. Priznala je i da je Petar vrlo brižan otac te da mu sve ide od ruke.

- Samo njemu Alba odmah zaspe na prsima. Suprug je i otac kakvog želiš svima - rekla je.

Svoju ljubav su Hana i Petar u tajnosti držali do listopada 2021. godine kada su prvi put snimljeni zajedno u šetnji centrom Zagreba, a ubrzo nakon toga Hana se i preselila kod Petra. - Hana i ja živimo decentno svoj život, ne dijelimo privatne detalje s javnošću i to vjerojatno još više rajca medije željne senzacije. Zabavno nam je kako smo zapravo postali medijska lovina, a nismo prstom makli po tom pitanju. Ne opterećujemo se ni najmanje, dapače, zabavljaju nas svi ti napisi i naslovnice bombastičnih naslova i tankih sadržaja. Najviše nas je nasmijala vijest da smo postali hrvatski "Meghan i Harry". Meni je uvijek bilo važno da ne gnjavim ljude nebitnim sitnicama i da im muzika bude jedino što ih zanima vezano uz mene, a i Hana je slična osoba. Unatoč tome u potpuno smo suprotnim situacijama. Mediji su tu da pišu, mi smo tu da živimo i to je krug koji se neprestano vrti. - iskreno nam je rekao Petar Grašo svojedobno. Vijest o dolasku prinove razveselila je baku i djeda Huljić i Tonči je rekao kako su stalno zazivali unuke i sad im se želja ostvarila.

