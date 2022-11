Patrik 'kiksao' na pitanju za 125.000 kuna, presudio mu je kuskus! Biste li vi znali ovaj odgovor?

U večerašnjem izdanju kviza 'Tko želi biti milijunaš?' svoje znanje, ali i sreću iskušala su tri natjecatelja. Zadranka Maja Goja natjecanje je napustila s osvojenim iznosom iz prošle emisije od 32.000 kuna, a zaustavljena je na 11. pitanju iz književnosti. Patrik Krpan iz Rijeke odlučio je odgovarati za 125.000 kuna, iako nije znao odgovor, i kući je otišao s iznosom drugog praga, a Mia Srnec iz Varaždina s 4.000 kuna i svim džokerima na raspolaganju nastavlja svoj pohod na milijun u idućoj emisiji.

Psihologinja Maja Goja otvorila je emisiju 11. pitanjem o tome kojeg književnika nećemo naći na popisu autora koji su obradili priču o doktoru Faustu iz 16. stoljeća? Shakespearea, Marlowea, Goethea ili Manna.

Maja je ustvrdila da je jedino sigurna da je Goethe obradio priču i vjerojatno Shakespeare. Ponudila je na kraju odgovor Marlowe i natjecanje napustila s 32.000 kuna, koliko je osvojila u prošloj emisiji. Točan je odgovor bio Shakespeare.

Sedmo pitanje za 4.000 kuna glasilo je: Neoplanta je latinsko ime grada koji Nijemci zovu: Neusatz an der Spree, Neusatz an der Donau, Neusatz an der Elbe ili Neusatz an der Oder.

S obzirom na to da je bio nesiguran, zatražio je i džoker "pola-pola". Ostali su odgovori B i D koje je eliminirao. Odgovorio je B i tako osvojio 4.000 kuna.

Na devetom pitanju trebao je odgovoriti koji španjolski nogometni klub nije iz autonomne zajednice Baskije? Athletic Bilbao, Alaves, Elche ili Real Sociedad.

Na 10. pitanju nije bio siguran koja je država 2005. izdvojila 56 milijuna kuna kako bi znameniti obelisk iz Aksuma vratila gdje ga je i našla? Velika Britanija, Francuska, Italija ili Španjolska. Nije znao odgovor, ali je odlučio pogađati i rekao da je riječ o Italiji. To mu je donijelo 32.000 kuna.

Ponudio je točan odgovor i na 11. pitanje, na kojem nema rizika, o tome koja se nagrada dodjeljuje svake četiri godine? Fieldsova medalja, Pulitzerova nagrada, Pritzkerova nagrada ili Turingova nagrada. Rekao je da je točan odgovor pod A - Fieldsova medalja - i tako osvojio 64.000 kuna.

- To je medalja koja se dodjeljuje za dostignuća u matematici, a ustanovljena je 1936., objasnio je Tarik.

Za 125.000 kuna trebao je prepoznati tobolčara iz porodice penjaša. Fanfan, frifri, kankan ili kuskus?

Rekao je da to nije njegovo područje pa iako nije znao, odlučio je odgovarati i ponudio odgovor frifri. Netočan odgovor vratio ga je na iznos drugog praga od 32.000 kuna i time je završio svoju igru.

Kuskus je jelo, ali i životinja koja živi u Novoj Gvineji, slična majmunu. Kankan je samo ples, a frifri je kolač.

Kuskus je točan odgovor.

Drugi "najbrži prst" večeras imala je Mia Srnec iz Varaždina. Voli putovanja, velika je ljubiteljica Formule 1.

Točno je odgovorila na sedmo pitanje za 4.000 kuna - na kojem je jeziku napisan jedan od najpoznatijih dnevnika tiskan 1947. pod naslovom "Stražnja kuća": na nizozemskom, poljskom, francuskom ili na mađarskom.

Odgovorila je "na nizozemskom" i tako osvojila 4.000 kuna, ali i pozivnicu za iduću emisiju uza sve raspoložive džokere.

