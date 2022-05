Pao prvi poljubac u ovoj sezoni! Farmer nije oduševio natjecateljicu: 'Bilo je bezveze, ni ne sjećam se'

U jučerašnjoj epizodi showa 'Ljubav je na selu' farmeri su upoznali svoje djevojke, a nakon prvih brzih spojeva uslijedila ja i zabava. Na zabavi farmer Tomislav (28) izdvojio je svoju kandidatkinju Stelu, koja ga se jako dojmila na spoju. Nakon što su se odmaknuli od drugih, vrijeme su proveli u razgovoru i boljem upoznavanju.

Zatim je Tomislav Stelu otpratio na spavanje i odlučio se posvetiti drugoj natjecateljici. Samanta ga na spoju nije toliko očarala, a njih dvoje večer su završili strastvenim poljupcima.

- Taj poljubac je bio bezveze i nije se uopće trebao dogoditi - rekla je Samanta nakon.

- Samo smo isprobavali! Samo sam se htio zabaviti s njom, nisam mislio ništa ozbiljno - kazao je mladi farmer.

- Ljubi se tako da se ni ne sjećam - komentirala je još Samanta. Sljedeće jutro farmerima i natjecateljicama se pridružila i voditeljica Anita Martinović, a oni su joj otkrili svoje dojmove s tuluma. Tomislav i Samanta su kazali da su samo razgovarali.

- Nisam htio da to izađe u javnost. A pogotovo ne želim da Stela misli da sam nju htio prevariti. Radije bih to prešutio - kazao je farmer, a natjecateljica Stela rekla je ako je lagao, da to znači i da je lagao o svojim osjećajima prema njoj.

Dodajmo da je kandidatkinja Marina koja se s Tomislavom upoznala preko poruka i prije showa, što nije dozvoljeno, napustila show. Iako je napravila pogrešku zbog toga nije izbačena, a show je morala napustiti zbog privatnih problema.

- Čim riješim to, vraćam se! - poručila je Marina farmeru na odlasku.

VIDEO Mia Dimšić nakon nastupa: 'Ponosna sam na svoj tim'