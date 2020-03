Ovo su najbolji albumi, serije, filmovi i dokumentarci koje možete pogledati u izolaciji

Samoizolacija u kojoj će puno Hrvata biti idućih mjesec dana može se iskoristiti da pogledamo i poslušamo sve ono zanimljivo što smo propustili. U nastavku su naši prijedlozi.

Filmovi

Foto: Promo

Bilo da ste dosad već pogledali tri remek-djela Francisa Forda Coppole ili da ste ih nekim čudom propustili, trilogija "Kum" uvijek je odličan izbor. Prvi film snimljen je 1972. godine po romanu Marija Puza, a Marlon Brando je za ulogu don Vita Corleonea nagrađen Oscarom, baš kao i film u cjelini. Dvije godine kasnije izašao je i nastavak, koji je osvojio šest Oscara, a mnogima je i bolji od prvog dijela. Treći dio zaključuje trilogiju o Michaelu Corleoneu (Al Pacino), a izašao je 1990. godine. Još jedna od trilogija koja je obvezna lektira i koja se može pogledati više puta je "Povratak u budućnost". Priča je to o Martyju McFlyu (Michael J. Fox), srednjoškolcu koji se zahvaljujući vremenskom stroju/automobilu doca Browna (Christopher Llyod) vraća iz 1985. u 1955. godinu, a tamo mora pridonijeti tome da se njegovi roditelji zaljube jedno u drugo jer, ako to ne napravi, on prestaje postojati. U drugom dijelu Marty odlazi u budućnost – u 2015. godinu, a u trećem dijelu vraća se sto godina u prošlost, u doba Divljeg zapada.

"Indiana Jones" pustolovni serijal Georgea Lucasa i Stevena Spielberga, nikad ne može dosaditi. Prvi u nizu je "Otimači izgubljenog kovčega" (1981.), nakon kojeg slijede nastavci "Indiana Jones i ukleti hram" (1984.), "Indiana Jones i posljednji križarski pohod" (1989.) te posljednji, "Indiana Jones i kraljevstvo kristalne lubanje" (2008.). Glavnu ulogu neustrašivog arheologa i pustolova tumači Harrison Ford. Ima li boljeg filma koji možete gledati u izolaciji od onog koji se i održava u izolaciji?

U "Isijavanju" Jack Nicholson je Jack Torrance, pisac koji sa suprugom i djetetom odlazi u izolirani hotel koji treba čuvati tijekom zime. Zvuči kao savršen posao? Jedini problem je što su hotel obuzele nepoznate sile koje obuzmu i Jacka.Film Stanleya Kubricka jedan je od najboljih horora svih vremena.

"Beskrajni dan" je film u kojem Bill Murray glumi Phila Connorsa, meteorologa koji dan koji se ponavlja koristi da bi naučio raditi mnoge stvari koje nije znao.

Tom Hanks u "Brodolomu života" glumi zaposlenika kompanije FedEx koji je nakon avionske nesreće zapeo na nenaseljenom otoku negdje u Južnom Pacifiku i pokušava preživjeti. Na ovom popisu ne možemo izbjeći ni "127 sati", film o snazi čovjekova uma u izolaciji, legendarne "Casablancu" i "Zameo ih vjetar" te sve dijelove "Priče o igračkama". Domaće boje brani "Tko pjeva zlo ne misli", koji će uskoro dobiti i svojevrsni nastavak u obliku serije.

Dokumentarci

Foto: Promo

„Zemlja meda“ film je koji nas vodi na slikovite visove jedne od makedonskih planina i uvodi nas u svijet iskonskih vrijednosti odnosa čovjeka i prirode. Glavna junakinja Hatidže trebala bi biti naša heroina, pogotovo danas kada ljudi sve više zaboravljaju da s prirodom trebamo surađivati.

Nemojte propustiti ni "Maradonu". Dana 5. srpnja 1984. godine Diego Maradona stigao je u Napulj za tada rekordni iznos i u sljedećih sedam godina otvorio se pakao. Najslavniji nogometni genij svih vremena i najdisfunkcionalniji grad u Europi bili su savršeni jedno za drugo. Maradona je bio blagoslovljen na terenu, ali proklet izvan njega. Ovaj odlični film pokazuje neke dosad neviđene trenutke iz njegova života.

"Ikar" je Oscarom nagrađeni dokumentarac koji je i danas itekako aktualan. Riječ je o filmu amaterskog biciklista Bryana Fogela, koji je jednog dana zaustavio svoj bicikl i upitao se kako je Lance Armstrong tolike godine uspijevao koristiti doping, a istodobno prolaziti sve rigorozne dopinške kontrole. Tako se odlučio osobno podvrgnuti dopingu te zatim i testiranju, kako bi, s jedne strane, provjerio njegove prednosti, a s druge dokazao da je apsolutno moguće varati na doping-kontrolama. "Seven Worlds, One Planet" ("Sedam svjetova, jedan planet") još je jedno vrhunsko ostvarenje Davida Attenborougha.

Njegova naracija još uvijek je vrhunska, a kadrovi će vas natjerati da se zamislite. Bhagavan, Govinda, Jagadisa, Krsna, Mukunda i Narayana Angulo proveli su četrnaest godina zatvoreni u malom stanu u Manhattanu i jedini kontakt s vanjskim svijetom bio je putem filmova njihovih omiljenih redatelja.

Kako je izgledao njihov prvi, pravi kontakt s drugim ljudima? Odgovor na to pitanje donosi vam nagrađivani dokumentarni film "Wolfpack" ("Čopor"). Predlažemo i dokumentarce "Free Solo" o fascinantnom slobodnom penjanju te "Devil Next Door" o lovu na nacističkog zločinca.

Serije

Foto: Promo

"Breaking Bad" jedna je od najboljih dramskih serija svih vremena. Radnja serije vrti se oko Waltera Whitea (Bryan Cranston), profesora kemije u srednjoj školi, kojem je dijagnosticiran neoperabilni rak pluća. Zajedno sa svojim bivšim učenikom Jessejem Pinkmanom (Aaron Paul), White se okreće svijetu kriminala proizvodeći i prodajući kristalizirani metamfetamin, a sve da bi osigurao financijsku stabilnost svojoj obitelji prije vlastite smrti. Ništa lošija nije ni "Žica". Radnja serije smještena je u Baltimore, a svaka sezona bavi se različitom temom: trgovina drogom (prva sezona), brodogradilište i luka (druga sezona), gradska vlast i birokracija (treća sezona), školski sustav (četvrta sezona) i print-mediji (peta sezona). U seriji zapravo nema glavnog lika – kompletna glumačka postava sastavljena je od karakternih glumaca koji na jednak način pridonose radnji pojedinih epizoda.

Izolacija je i idealno vrijeme za povratak u misteriozni "Twin Peaks". Prije 30 godina bila je riječ o prvorazrednom pop-kulturnom fenomenu, a gledatelji su iz tjedna u tjedan pokušavali odgonetnuti tko je ubio Lauru Palmer. Serija je prekinuta nakon dvije sezone, a treća sezona emitirana je 2017. godine i ponovno je zaintrigirala javnost.

U "Amerikancima" se vraćamo u doba hladnog rata, i pratimo sudbinu naizgled obične američke obitelji koju sačinjavaju ruski špijuni. Elizabeth i Phillip ne prezaju ni od čega – u ime Sovjetskog Saveza ubijaju, špijuniraju, kradu, a u isto vrijeme pokušavaju biti uzorni roditelji. Jedna od serija koja se može bingati i nikad neće dosaditi je legendarna "24", u kojoj Kiefer Sutherland igra tajnog agenta Jacka Bauera. Svaka epizoda odvija se u realnom vremenu, tako da sezona traje 24 sata. Izolacija je dobro vrijeme za gledanje klasika koji nikad ne mogu dosaditi poput "Seinfelda", "Prijatelja", "U uredu" i "Simpsona", ali i itekako poučnih serija kao što su "Zalagaonica" ili "Skladišni ratovi".

Albumi

Foto: Promo

Justin Vernon američki je kantautor koji je 2006. godine obolio od mononukleoze. Frustriran svojim životom, odlučio se povući u izolaciju u obiteljsku kolibu u Wisconsinu. Tamo je nastao njegov album "For Emma, Forever Ago" na kojem je opisao svoj život. "Dark Side Of The Moon" najpoznatiji je album skupine Pink Floyd. Riječ je o konceptualnom albumu koji se temelji na idejama koje je sastav već otkrivao na svojim koncertnim nastupima i ranijim pjesmama, ali mu nedostaje instrumentalnih dijelova koje su bile karakterističke za njih, zbog odlaska Syda Barretta.

Teme kojima se album bavi su sukobi, pohlepa, prolazak vremena i psihičke bolesti, na što je djelomično utjecalo i Barrettovo psihičko zdravlje. The Beatlesi su najveći pop-rock bend svih vremena, a ako se želite upoznati s njihovim opusom, nema boljih albuma od čuvenih kompilacija s najvećim hitovima. "Crveni" obuhvaća pjesme od 1962 do 1966., a "Plavi" od 1966. do 1970.

Ako želite zadržati dobro raspoloženje, onda preporučujemo jedan od najboljih albuma svih vremena – "Pet Sounds" Beach Boysa. Muzikolozi ga smatraju ranijim konceptualnim albumom, koji je inkorporirao elemente jazza, popa, klasične i avangardne glazbe. Neizbježno remek-djelo je i "Thriller" Michaela Jacksona, koje i danas zvuči jednako moćno kao i prije 37 godina. Kad već plovimo glazbenim stilovima, preporučujemo i klasike countryja ("The Best Of Johnny Cash"), hip-hopa ("Fear Of A Black Planet" Public Enemyja) te soula ("Let's Get It On" Marvina Gayea). Obvezna glazbena domaća lektira koja se uvijek može slušati su albumi Azre "Ravno do dna", debitantski album Dina Dvornika te kolekcija albuma Arsena Dedića.

Youtuberi

Dok se neki ljudi vole opustiti gledajući razne filmove ili serije, drugi traže alternativne načine zabave, a u tome im posljednjih godina najčešće pomažu youtuberi. Od savjeta kako se našminkati do preuređenja stana i zanimljivih novih recepata koje je ponekad lakše spraviti uz pomoć videa. Dok zbog pandemije koronavirusa baš nije preporučljivo da izlazimo iz kuća, idemo na tečajeve i družimo se s ljudima, možda je konačno vrijeme da se pozabavimo nekim novim vještinama i otkrijemo talente koje nismo ni znali da imamo.