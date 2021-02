Tarik u nevjerici: 'Ne znam je li se ovo dogodilo u povijesti Milijunaša'

Nakon što je prošlog tjedna u kvizu "Tko želi biti milijunaš?" ostao na osvojenih 1000kn, ali sa svim džokerima u 'džepu', mladi Mario Hlevnjak, 23-godišnji električar iz Bednje odnosno Vrbna, nastavio je svoj put prema milijun kuna, no ipak ostao na minimalnom iznosu.

Naime, deveto pitanje za 16.000 kuna glasilo je: 'Koja književna junakinja ima tri imena?'. Iako je Tarik odmah komentirao kako ga pitanja 'maze' do sada, ovo pitanje Mariju očito nije leglo. Mario je rekao da ga vuče B te da to mora značiti da je pravo, a Tarik je odmah reagirao i podsjetio ga da ima džokere i upitao ga je li ima ikakvu podlogu za taj svoj odgovor. Brzopleto je odgovorio da mu je konačan odgovor B:Gundulićeva Dubravka, iako ga je Tarik pokušao suptilno nagovoriti da zovne džokera zovi ukoliko mu netko zna književnost. Čini se kako je Mario htio ipak riskirati, a to ga je dovelo do toga da kući ode s minimalnim iznosom - 1000 kn.

- Pa mladiću.. mladiću.. nagovarao sam vas na dđoker zovi, rekao sam nemojte, nemojte, nemojte.. jer nisam zbilja vidio razlog za ovo.. - kazao je Tarik nakon što mu je obznanio da je točan odgovor ipak A: Marinkovićeva Glorija.

Foto: HRT/Screenshot

Drugi natjecatelj večeri bio je Dubravko Diklić iz Zagreba, diplomirani inženjer elektrotehnike koji je svoje mjesto osigurao time što je točno posložio dijelove spomenika banu Jelačiću na glavvnom zagrebačkom trgu odozdo prema gore.

Iako se Dubravko činio vrlo siguran u svaki svoj odgovor, pa tako i ovaj zadnji koji ga je 'unesrećio', pitanje koje ga je vratilo na 1000kn bilo je osmo za 8000 kn: Koliko centimetara nedostaje jardu da 'postane' metar? Dubravko je vrlo samouvjereno odgovorio da pitanje zna i odgovorio da mu je konačan odgovor B:5,86 cm. Iako je znao koliko iznosi jard, ipak je krivo preračunao te je točan odgovor bio C: 8,56 cm.

Foto: HRT/Screenshot

- Šteta, ja sam vjerovao da znate zbilja, tako ste mi bili samouvjereni.. šteta, ostaše svi džokeri.. - kazao mu je Tarik prije odlaska, aa potom se još jednom osvrnuo na situciju prije biranja sljedećeg natjecatelja i kazao:

- Ne znam je li se dogodilo u povijesti 'Milijunaša' da su dva natjecatelja u istoj emisiji otišla bez ijednog potrošenog džokera.