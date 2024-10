Izvrijeđao je Kamalu Harris, a ovako je o njemu govorio brat: Slava i novac su mu isprali mozak. Postao je čudovište. Mrzim to

Oscarom ovjenčani glumac Mel Gibson ocijenio je da je američka potpredsjednica Kamala Harris jako glupa i rekao da će na predsjedničkim izborima 5. studenoga podržati bivšeg republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, prenio je Washington Post. U videu objavljenom u četvrtak na portalu TMZ, glumac je kratko razgovarao sa snimateljem u zračnoj luci i tom prilikom kritizirao njezinu inteligenciju. "Znam kako bi bilo da je izaberemo", rekao je. "I to ne dobro. Bijedna postignuća. Nikakve politike. Ima IQ kao stup za ogradu." Uz to što je usporedio Harris s drvenim stupom, Gibson je podržao Trumpa. "Mislim da nitko neće biti iznenađen kako ja budem glasao", rekao je snimatelju, koji je odgovorio: "Pretpostavljam za Trumpa. Jesam li u krivu?" "Mislim da ste prilično dobro pretpostavili", rekao je.

Iako Mel ima mnogo obožavatelja, jedan od njih definitivno nije njegov brat Donal Gibson. On je jednom prilikom odlučio ispričati svoju priču i podijeliti mišljenje o svom slavnom bratu u javnosti. U velikom intervjuu Donal, koji nije uspio probiti se Hollywoodu iako je također glumac, kazao je da se Mel potpuno promijenio nakon što je postao slavan.

Mel je postao seks simbol nakon uloge u filmu 'Mad Max', a kasnije je počeo dobivati i druge uloge koje su mu donijele veliku zaradu i popularnost. Htio je pomoći i bratu Donalu s kojim je glumio u filmu 'Braveheart', no on se nije nikada uspio probiti. Njihova povezanost oslabjela je nakon što je Mel režirao i financirao film 'Pasija'.

"Bio je moj stariji brat i moj najbolji prijatelj. Bili smo jako bliski i sve smo dijelili, kada se Mel proslavio nije postojala nikakva ljubomora. Bio sam sretan i ponosan na njega. Slava ga je promijenila, Mel kojeg sam poznavao je nestao" izjavio je Donal i dodao da je njegovog brata "Hollywood pojeo, prožvakao i ispljunuo. Slava i novac su mu isprali mozak i on je postao čudovište. Mrzim to što je postao".

Donal je rekao kako, bez obzira na to što je film 'Pasija' pokupio pohvale kritike, gledatelja, ali i odlično zaradio, on smatra da je taj uradak katastrofa, te da mu je upravo zbog toga karijera krenula nizbrdo. Naime, nakon 'Pasije', mnogi su Mela prozvali antisemitom, a neokrznut nije prošao ni Donal koji kaže da su i njega ljudi tako vidjeli, te da nije više mogao dobiti ulogu.

Inače, Mel koji je 1985. godine bio prvi najseksi čovjek na svijetu po izboru časopisa People već nekoliko godina ne brine pretjerano za svoj izgled pa djeluje nekako iscrpljeno, umorno i pomalo zapušteno s raščupanom frizurom i neurednom bradom.

