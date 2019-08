Otkud joj silno bogatstvo? Najmlađa milijarderka sprema slavlje na luksuznoj jahti

Malo tko može se pohvaliti uspjehom kakav iza sebe ima Kylie Jenner. S nepune 22 godine postala je najmlađa milijarderka na svijetu i to zahvaljujući biznisu s vlastitom kozmetikom, zaradi od Instagrama i reality showu 'Keeping up With Kardashians'. Dok njezini brojni vršnjaci preživljavaju od studentskog džeparca, Kylie novac nije problem pa će tako svoj skorašnji rođendan proslaviti na luksuznoj jahti Tranquility vrijednoj čak 250 milijuna dolara.

Američki mediji raspisali su se da je atraktivna brineta za proslavu s društvom iznajmila 300 metarsku jahtu koja može primiti 30-ak gostiju, a osim luksuznom vanjštinom može se pohvaliti i unutrašnjosti koja sadržava 10 VIP kabina, saunu, kozmetički salon, kazalište, jacuzzi, bazen. Gostima je na raspolaganju i 28 članova posade, a dosadi li im biti na pučini u trenu mogu odletjeti na neku novu lokaciju s obzirom na to da ova luksuzna jahta sadrži i heliodrom. Tjedni najam ovog skupocjenog plovila stoji 1.250.000 dolara, a na njemu će Kylie s društvom navodno uživati po Sredozemlju.

Foto: Instagram

Inače, prema pisanju Forbesa njezino bogatstvo procjenjuje se na gotovo milijardu američkih dolara, a New York Post proglasio ju je najutjecajnijom slavnom osobom u modnoj industriji. Kylie je svoju karijeru započela kao model, a danas je uspješna poslovna žena. Kad joj je bilo samo 15 godina surađivala je s robnom markom PacSun, zajedno sa svojom sestrom Kendall i kreirala odjeću "Kendall & Kylie", a s nepunih 17 pokrenula je vlastit brend Kylie Lip Kits koji je kasnije preimenovan u Kylie Cosmetic. Već tada časopis Time stavio ju je na popis najutjecajnijih tinejdžera na svijetu navodeći njezin utjecaj na društvenim mrežama. Iz godine u godinu taj je utjecaj postao sve značajniji.

Danas je Kylie jedna od najutjecajnijih osoba na društvenim mrežama. Samo na Instagramu prati ju više od 142 milijuna obožavatelja, a osim horde obožavatelja Instagram joj donosi i zavidnu zaradu s obzirom na to da prema pisanju Hopper HQ-u samo za jednu sponzoriranu objavu dobije čak milijun dolara što je čini najplaćenijom osobom na Instagramu prema podacima za proteklu godinu. Iza sebe je tako ostavila pjevačicu Selenu Gomez, nogometaša Cristiana Ronalda te sestru Kim Kardashian West koja je prošle godine za sponzoriranu objavu uzimala oko 700.000 dolara što je gotovo 300.000 manje od Kylie.

Foto: Instagram Asos

Osim na poslovnom planu, Jenner je ispunjena i na privatnom. U sretnoj je vezi s reperom Travisom Scottom, a u ožujku prošle godine na svijet je donijela djevojčicu zbog koje se neko vrijeme povukla s društvenih mreža. - Oduvijek sam znala da želim biti mlada majka. Sjećam se da su me mnogi pitali 'jesam li spremna za majčinstvo?'. Sada znam da definitivno jesam. Kći je promijenila moj život na bolje. Način na koji sada gledam na stvari puno je pozitivniji i zaista mislim da je moj život počeo tek otkada je ona došla na svijet - kazala jednom prigodom Jenner koja je svojim primjerom dokazala kako se uspješno može balansirati između majčinstva i karijere.

