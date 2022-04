Ornela Vištica iskreno: Preživjela sam prijetnje, ucjene i rečenice o uništenju moje karijere

Prije devet godina glumica Ornela Vištica s plesnim partnerom Markom Hercegom u finalu "Plesa sa zvijezdama" borila se za pobjedu. Pobjeda joj je izmakla i u finalu je 2013. godine pobijedio njezin kolega Mislav Čavajda i njegova plesna partnerica Petra Jeričević. U objavi na Facebooku Ornela je ispričala kako je bila tužna kada nije mogla sudjelovati kada su je prvi put pozvali u ovoj show koji se godinama emitirao na HRT-u, a sada je to projekt Nove TV.

- Ples sa zvijezdama jedan je od meni najdražih projekata…. Kad bih barem mogla opisati tugu zbog koje nisam mogla plesati prvu godinu kad sam bila pozvana u projekt; jer su se igre velikih prelomile na meni te godine. Valjda bi se jezero od tuge moglo tada napraviti… Moji snovi o umjetnosti, o slobodi, slobodnom pokretu, ljepoti plesa, skoro su se raspali jedno jutro…Preživjela sam prijetnje, ucjene i one rečenice o uništenju moje karijere i one rečenice kako više nikada neću snimiti kadar i kako će igra biti odigrana tako da ću biti kriva. Preživjela sam i one pratnje i namještene članke i ludosti. Nakon nove namještaljke ja bih plesala, svako sam jutro plesala. - ispričala je u objavi i nastavila:

- A kad su me dobri ljudi pozvali ponovno da plešem sljedeće godine moje oduševljenje je bilo ogromno. Htjela sam proći svaki ples…Bila sam s radošću druga jer je Mislav realno bio daleko bolji plesač od mene i navijala sam za njega. Projekt je bio predivan, imala sam strogog i odličnog učitelja, plesnog prvaka, imala sam najljepše haljine, predivne kolege, strogi žiri koji me natjerao na suze radosnice zbog prvih desetki na onaj čuveni tango….Danas pratim sve u vezi plesa i navijam i gledam… I još uvijek imam plesne cipelice, igram, snimam i radim ono što volim. Nisam uništena jer je ljubav u meni pobijedila sve trulo i loše u tadašnjim “velikim” ljudima oko mene. Plešite, plešite svoj ples svaki dan. I budite ljudi. Dostojanstveni ljudi, jer život takve nagrađuje.Vjerujem. - poručila je glumica.

