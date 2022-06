Organizator Ultre: Nećemo dizati cijene ulaznica iako osjećamo poskupljenja

Nakon dvije godine pauze zbog pandemije koronavirusa, u Split se vraća Ultra Europe festival. U Intervjuu tjedna Media servisa gostovao je organizator Ultre Joe Bašić koji nam je otkrio što pripremaju ove godine na Parku mladeži, ali i na nekoliko otoka. Intervju je vodila Andrea Marić.

Od 8. do 10. srpnja u Splitu će se održati povratnička Ultra, potom se seli od 11. do 14. srpnja na Brač, Hvar i Vis. Bašić kaže da je pred nama najveća Ultra do sada sudeći po do sada rasprodanim ulaznicama iz čak 140 zemalja. Na pitanje hoće li biti bolja od rekordne Ultre iz 2019., Bašić odgovara:

-Ja vjerujem da će biti bolja i da će to biti event koji će imati jednu strašnu energiju zato što su ljudi željni druženja i manifestacije s ljudima iz cijelog svijeta. Vidim i kako su Hrvati reagirali u smislu da su jako ponosni da se takav mega event organizira u Hrvatskoj, baš u Splitu i mislim da je ova turistička sezona još jedan dokaz da ljudi žele doći u Hrvatsku i da je Hrvatska prepoznata kao sigurna zemlja za putovanje i sve to zajedno je kulminacija onoga što ja očekujem, a to je najveći i najbolji do sada Ultra Europe festival. Na Park Mladeži dolazi više od 250 najboljih svjetskih DJ-eva.

-Ono što mogu najaviti je veliki povratak Hardwella kojeg nije bilo četiri godine, isto tako Martin Garrix koji je bio broj jedan DJ, Tiesto, Marshmello... Okupiti ta imena na ovako jednom mjestu je stvarno veliki uspjeh.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Uoči svake, a poglavito ove turističke sezone slušamo o nedostatku radne snage i problemu pronalaska sezonskih radnika. Iako se do sada uspjelo 'pokrpati rupe', djelatnici iz turističkog sektora od države traže dugoročno rješenje. Upitali smo Bašića imaju li sličnih problema prilikom organizacije Ultre koja zahtjeva stotine radnika.

-Svakako da nedostatak radne snage postoji. Mi kao firma se spremamo za Ultru cijelu godinu. Mogu u biti reći tri godine otkako smo zadnji put završili s Ultrom, tako da ljudi žele raditi na Ultri i imati to iskustvo. Mi smo spremni i radna snaga nam je bitna. Mi konkretno nemamo nedostatak, ali da, pritisak na event industriju postoji.

Osvrnuo se i na poskupljenja zbog inflacije i stanja na tržištu energenata i odgovorio na pitanje i hoće li korigirati cijene ulaznica za ovu godinu.

-Mi kao organizatori smo osjećali veliko povećanje cijena od 2019. Mi ćemo zadržati cijene koje smo definirali za ovu godinu. Mislim da smo čak išli i vrlo povoljno, već sada se može kupiti dnevna ulaznica za 266 kuna, tako da mislim da smo išli ususret građanima i uvijek ćemo imati razumijevanja za tržište.

Kreativne industrije zbog pandemije su među onim industrijama koje su najviše tereta podnijele tijekom pandemije, što se odrazilo na Ultra Europe festival. No Bašić je uvjeren da će event industrija biti jača nego što je bila prije pandemije.

-Bilo je vrlo teško. Mi smo bili prvi zatvoreni i zadnji koji su otvarali. Nije bilo jednostavno i pohvala državi koja je prepoznala potrebu da pomogne event industriji smanjenjem PDV-a na ulaznice. To će biti direktni pozitivni učinak u budućnosti razvoja event događanja u Hrvatskoj i daje nama mogućnosti konkuriranja s ostatkom Europe.

Još nije ni počeo ovogodišnji festival, a već se radi na organizaciji iduće Ultre. Na pitanje hoće li možda doći do širenja festivala, Bašić odgovara:

-Mislim da širenje nije naš plan. Mi smo se već proširili na sedam dana i svakako želimo raditi više na kvaliteti. Želimo to jedinstveno iskustvo koje možemo ponuditi u svijetu, otoke, more, plaže, jahte, to su stvari koje želimo više afirmirati u svijetu i time privući još kvalitetnije goste. Već je ove godine najavljeno više od 40 privatnih aviona s VIP gostima.

No u Splitu se svakako širi ponuda. Nakon Ultra Europe festivala, 22. i 23. srpnja na Parku mladeži održat će se prvi puta Fusion World Music Festival koji će okupiti najveće hrvatske i regionalne glazbenike današnjice.

-Projekt koji smo mi htjeli pokrenuti da se na neki način domaća scena pokaže na svjetskoj pozornici. Mi u Hrvatskoj imamo vrlo kvalitetnu glazbenu scenu koja ne dobiva priliku prezentirati se i stvarati ambijent koji inače nije bio prisutan. Radi se od nastupima po 45 minuta top 20 izvođača iz Hrvatske i regije, a Bašić otkriva i kakav je interes za prvi Fusion.

-Publika je vrlo pozitivno reagirala i na temelju tiskovne konferencije i komentara na društvenim mrežama mislim da smo pogodili što ljudi traže i da ćemo imati jedinstveno iskustvo i da ćemo se svake godine moći veseliti da uživamo zajedno na Parku mladeži.

Za kraj je poručio da su festivali poput Ultre i uskoro Fusiona motor razvoja neke destinacije jer primjerice Ultra ostvaruje reklamu kakvu, kako ističe Bašić, nijedna destinacija samostalno ne može pružiti.

