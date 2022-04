Oproštajni govor natjecatelja koji je napustio 'Survivor' u mnogima potaknuo lavinu emocija

Burnu završnicu šestog tjedna u 'Survivoru' obilježili su zapleti, rasprave i nominacije, a napetost je dosegla vrhunac za vrijeme duela nakon kojeg je show napustio još jedan kandidat. Nakon što je plavi tim izglasao Gorana kao prvog duelistu, svi su s nestrpljenjem iščekivali tko će biti njegov protivnik u dvoboju, a ta je odluka donesena na nominacijama tijekom kojih je u centru pažnje ovoga puta bio crveni tim. Umjesto Nađe, koja je dvaput na prethodnim nominacijama skupila najviše glasova, crveni su promijenili strategiju te za duel izglasali Ramiza, kandidata koji se naknadno pridružio njihovom timu.

Iako je Goran zaprijetio da se nakon dvoboja možda neće vratiti u plavi tim, njegov je natjecateljski duh opstao čak i nakon što je ostao neugodno iznenađen brojem glasova od strane svojih timskih kolega, a u duelu s Ramizom još je jednom pokazao zašto glasi za jednog od najizdržljivijih kandidata. U duelu su kandidati stajali na drvenoj podlozi te na objema nadlakticama balansirali cilindre, a nakon što je Ramizu jedan od cilindara skliznuo s ruke, postalo je jasno da Goran ostaje u 'Survivoru' dok je za Ramiza natjecanje završilo.

Premda su reakcije na Goranovu pobjedu bile pozitivne, neki su se kandidati veselili više od drugih. „Neki članovi tvog plemena su ti jednostavno dotrčali u zagrljaj, a neki nisu. Što ti to govori o plavom plemenu?“, upitao je Mario Gorana, primijetivši reakcije kandidata. „Iskreno, bio sam sretan kad sam pobijedio, pa nisam to primijetio dok mi nisi spomenuo. Baš mi je drago što su neki dotrčali, a ti koji nisu vjerujem da je to bilo slučajno i da nisu razmislili u tom trenutku. Siguran sam da će mi čestitati kad se vratim“, zaključio je Goran.

Dok je plavi tim slavio Goranov povratak, Ramiz je dobio posljednju priliku da pozdravi svoj tim, a njegov je oproštajni govor u mnogima potaknuo lavinu emocija. „Mogu otići i posvetiti se obitelji i svojoj kćerki. Jedva čekam da je vidim“, započeo je Ramiz te dodao čemu ga je 'Survivor' naučio. „Nikad u životu svome nisam spavao na dasci, vidio sam da mogu. Nikad nisam spavao sa desetero ljudi na istome mjestu, vidio sam da mogu. Nikad nisam spavao sa deset ljudi druge vjere. Iznenađen sam, hvala vam, meni je to dovoljno. Ja imam dosta godina i dosta iskustva, a ovakvo iskustvo nisam nikada imao. Drago mi je što sam upoznao ove ljude“, poručio je Ramiz koji je i prije dvoboja izjavio da nije sramota izgubiti od protivnika kao što je Goran. U duelu između mladosti i iskustva ovoga je puta pobijedila mladost, a nakon oproštaja od kandidata Ramiz je ugasio svoju baklju i napustio natjecanje.

Iz tjedna u tjedan broj kandidata u 'Survivoru' se smanjuje, a zavrzlame koje su obilježile ovaj tjedan utjecat će na mnoge. Još za vrijeme Plemenskog vijeća kandidati su pokrenuli nekoliko aktualnih tema, među kojima su bile i trenutačne taktike plavog tima te neravnopravni odnosi među kandidatima. Sumejja je otkrila još jedan detalj koji dosad nije bio poznat, izjavivši da je Goran tražio od Tomislava da nominira nju. No Tomislav je demantirao Sumejjinu izjavu te dao svoj pogled na Goranovu nominaciju. „Bio sam šokiran jer je dobio pet glasova, što je puno previše po meni. Od početka daje sve od sebe i igra poluozlijeđen te daje sve za pleme. Ako gledamo doprinos, on je sigurno u top tri. Zašto su ga izglasali? Može biti dio taktike, da se riješe jačih igrača, pa ostanu samo žene i onda žena mora pobijediti. Pitanje je mogu li Viktor i Roko uopće igrati s koljenima, tako da kad Goran ode, ja ostajem sljedeći, a kad ja ispadnem onda su samo žene, pa crveni muškarci isto mogu ići doma“, poručio je. Hoće li se Tomislavovo predviđanje ostvariti, tek ostaje za vidjeti, ali jedno je sigurno – odluka o Goranovoj nominaciji, bila ona ispravna ili ne, prodrmala je odnose unutar plavog tima.