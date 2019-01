Oprez! Evo zašto slavne žene ostaju bez kose

Fotografije slavnih koji se smiješe s naslovnica časopisa i reklama za kozmetičke tretmane često nam nabijaju komplekse zbog prividne savršenosti njihove kose.

Perike ih spašavaju

No svi mi u nekom trenu postanemo svjesni da se oni, osim što imaju privatne frizere koji im paze i maze svaku vlas, podvrgavaju i raznim tretmanima kako bi zadržali savršen izgled sjajne i ravne kose, a ti tretmani često nisu bez posljedica. Zbog dugogodišnjeg nošenja ekstenzija i posebno agresivnih tretmana kojima se izlažu Afroamerikanke koje pokušavaju izravnati svoju prirodno kovrčavu kosu, supermodel Naomi Campbell uslijed trakcijske alopecije izgubila je poveliku količinu kose pa to često mora prikrivati perikama. U intervjuu za Evening Standard rekla je da se pokušava više brinuti o svojoj prirodnoj kosi, ali i da je nije sram što nosi perike jer tvrdi da ih nose baš svi, a ona radi ono što želi ili joj to nalaže posao.

Njezin gubitak kose bio je posebno očit na fotografiji s odmora u Keniji, koju je objavila na Instagramu, kada je odlučila isplesti pletenice koje idu potpuno uz vlasište kako bi se odmorila od teških perika čija dužina često seže gotovo do struka. Sličan problem ima i njezina kolegica Tyra Banks koja se zbog posla podvrgavala istim tretmanima. Ona je prije nekoliko godina otkrila da nosi perike i ekstenzije. Nakon brojnih spekulacija da joj je otpala kosa, na Instagramu je pokazala kako zapravo izgleda, a na slici se moglo vidjeti kako joj nedostaje poprilično velika količina kose s čela.

Posvjetljivanje je problem

Od istog problema godinama je patila i pjevačica Christina Aguilera koja kosu nije samo ravnala, već ju je i posvjetljivala, ali i umetala ekstenzije, koje su posebno agresivne ako se lijepe u kosu kako bi se popunila ili produžila. Glumica Jennifer Lawrence rekla je da je do 2014. tretmanima za posvjetljivanje toliko spržila kosu da je odlučila da je najpametnije sve odrezati. Tretman ”brazilian blowout” ili brazilsko ravnanje kose jedan je od najpopularnijih beauty tretmana u posljednjih nekoliko godina.

Frizerski postupak ravnanja kose štetan je za zdravlje, a velik broj frizera žalio se na respiratorne probleme dok se kod nekih klijentica pojavilo crvenilo očiju. Glumici Jennifer Aniston čija je frizura godinama bila inspiracija svim ženama na svijetu, posjet frizeru na jedan takav tretman uništio je kosu do te mjere da ju je odmah morala ošišati. Lady Gaga, pjevačica poznata po ludim, ekstravagantinim frizurama priznala je da su joj dugogodišnje posvjetljivanje kose, teške ekstenzije i svakodnevno ravnanje uništili kosu do te mjere da su joj počeli ispadati cijeli pramenovi. Internetom su kolale fotografije slavne pjevačice s potpuno izbrijanim potiljkom.