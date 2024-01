Omiljena domaća glumica proslavila bakin 94. rođendan: Pokazala je i majku

Glumica Daria Lorenci Flatz koja je sudjelovala u posljednjoj sezoni popularnog showa 'Ples sa zvijezdama', a gledatelji je znaju i po ulozi Jadranke Macan u seriji Nove TV Kumovi, podijelila je fotografiju s važnog obiteljskog slavlja. - Moja baka slavi 94. rođendan. Tri generacije. Baka, mama i unuka - napisala je uz fotografiju koju je objavila na društvenoj mreži Instagram i na kojoj pozira s bakom i mamom. U komentarima ispod objave zaredale su se čestitke slavljenici.

Ako se prisjetimo, prošle je godine obilježila rođendan bake Nede ponovno na istoj društvenoj mreži, a tom je prilikom prepričala jednu zanimljivu situaciju. - Danas smo proslavili 93 godine moje bake Nade (prošle godine sam preskočila 92. i isto slavili 93., al Bože moj, utvrdili smo gradivo) - napisala je tada glumica koja je inače majka 15-godišnjih blizanaca Frana i Maka te osmogodišnje Tine.

Podsjetimo, glumica je u nedavnom intervjuu koji je dala za domaće medije otkrila kako je saznala da ima maligni tumor. - Dosta teško. Tin je imao 10 dana kada sam to doznala. Tijekom druge operacije dobila sam i sepsu, ali uspjela sam Tina ponovno dojiti. Dok sam dva mjeseca čekala operaciju, pribojavala sam se jer ne znaš kakvo je zaista stanje dok te ne otvore. Ne znaš je li metastaziralo, a uz bebu imaš još dvoje djece od šest godina. To je bilo najgore. Život ti je važan, ali još je deset puta važniji kad imaš djecu. S tim sam se jako teško nosila - iskreno je ispričala glumica koja inače pršti pozitivnom energijom.

Najviše joj je, kaže pomogao suprug. - Suprug, razgovarali smo, imao je jako pozitivan stav da će sigurno sve biti u redu. Stalno sam si prizivala činjenicu da je u životu uvijek moguća takva situacija, ali da je nismo svjesni. Da svi sutra možemo ne biti, da te takve dijagnoze strašno približe toj spoznaju te da imamo golemi luksuz što možemo biti udaljeni od te činjenice. To je dobro, sreća. Blagoslovljeni smo svojim neznanjem jer bi ljudi valjda poludjeli kada bi stalno živjeli s tom mišlju. A ona je istina. Osvijestila sam da mi se dogodila izazovna situacija i da ništa nije gotovo. Naposljetku, imala sam jako puno sreće, prošla sam sve bez kemoterapije i zračenja jer je otkriveno na samom početku - iskreno je priznala glumica.

Darija je kazala kako nije puno toga promijenila u svom životu, jer se već i prije toga, na primjer, njena prehrana temeljila na makrobiotici. Prestala je pušiti prije nego što je zatrudnjela, no ponovno je počela. Tvrdi ipak, da je danas opuštenija.

- Ne, jer se do te operacije moja prehrana temeljila na makrobiotici. Prestala sam pušiti prije nego što sam zatrudnjela, a nakon svega opet sam počela, ali ne puno, povremeno zapalim. Ne bih to propagirala kao recept, ali sam se opustila u određenom smislu. Općenito treba biti neovisan o ičemu, to mi je želja.

Što se tiče makrobiotike, znala sam jako paziti da jedem sve s oznakom bio i eko. Ne znam, ali možda je takva prehrana i pomogla da cista ne postane progresivna. No znam da nije bilo dobro što sam se previše opterećivala time odakle nabavljam hranu. Danas sam opuštenija i manje opterećena po tom pitanju. I dalje previše radim, krećem se, ali općenito je štetno stalno predbacivanje sebi - zaključila je glumica koja danas ne skida osmijeh s lica.

