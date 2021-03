Odakle joj energije?! Indira Levak (47) otkrila planove o novom biznisu s mlađim suprugom

Svestrana pjevačica Indira Levak (47) nema trenutka odmora. Kad ne pjeva posvećena je dizajnu interijera, a za Story je otkrila da ima i velike planove za otvaranje novog biznisa sa suprugom Miroslavom Levakom (45). Riječ je o ideji beach bara za kojeg pjevačica traži lokaciju na potezu od Fažane do Pule, piše Story.

- Sada me još očekuju važni sastanci i traženje lokacije na potezu od Fažane do Pule za moguće otvorenje beach bara, što je Mireku i meni velika želja i novi poslovni cilj. Treba uvijek razmišljati o novim pothvatima, poduzetnici nikada ne miruju. Ako otvorimo beach bar u Istri, to će biti najveselije mjesto na obali, a ja ću održavati koncerte za svoje goste kad god budem mogla. Bit će to program pun iznenađenja - kazala je neumorna pjevačica koja je posljednjih nekoliko dana u Fažani i tamo radi na uređenju apartmana.

- Već sam tjedan dana u prekrasnoj Fažani i uživam u morskom zraku, finoj hrani i ljepoti naše Istre. Ljudi su ovdje divni, gostoljubivi i tu se osjećam kao doma, ali nisam došla samo odmarati. Već neko vrijeme osmišljavam promjene u interijeru koje bih mogla napraviti u našim apartmanima u Fažani. Prikupljala sam sve potrebne elemente, spakirala se i uputila na more. Zasukala sam rukave već prvi dan i krenula s realizacijom svog malog projekta, a rezultati su već vidljivi te reakcije mojih pratitelja fantastične - rekla je uzbuđeno.

Foto: Instagram

Indiru ćemo uskoro ponovno gledati kao članicu žirija u All star sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato", u kojoj će se natjecati najuspješniji natjecatelji iz prethodnih sezona. Uz Indiru, u žiriju će opet sjediti i Nives Celzijus, Goran Navojec te Igor Mešin, a voditeljsku palicu ponovno će preuzeti Maja Šuput i Frano Ridjan. Levak nam je u nedavnom intervjuu kazala kako joj jako nedostaju nastupi i kontakt s publikom.

– Ne mogu vjerovati da se u jednom trenutku moj život totalno promijenio. Nedostaje mi ona pozitivna trema koju svaki put osjetim kad se penjem na pozornicu, nedostaje mi euforija koja se stvori na koncertima kada publika čuje prve taktove pjesme, nedostaje mi sinergija između mene i njih. U ovo je vrijeme inače najviše koncerata, kada dijelim radost i sreću sa svojom publikom, kada plešemo i pjevamo zajedno. Ne znam koliko se još trebamo strpjeti, ali znam da će moj prvi koncert trajati i trajati! Svi ćete biti pozvani! A do tada ću raditi na novim pjesmama i ponuditi im najbolje od sebe, barem online, rekla je pjevačica.

