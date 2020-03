Oca je krivio za svoju debljinu, a ljubav prema suprugu udaljila ga je od ludih tuluma

Reginald Kenneth Dwight, ime je koje vam ne znači puno ali iza tog imena krije se jedan od najuspješnijih glazbenika koji je tijekom svoje šest desetljeća duge karijere prodao preko 300 milijuna ploča, osvojio nekoliko Grammyja i Zlatnih globusa te Oscara za filmsku glazbu, a britanska kraljica Elizabeta 1998. godine dodijelila mu je i titulu viteza…

Ovih par biografskih crtica glazbenim znalcima brzo će otkriti kako je riječ o Eltonu Johnu koji danas slavi svoj 73. rođendan i koji je izniman glazbeni talent počeo pokazivati već u trećoj godini života kada je naučio svirati klavir. Stipendiju za Kraljevsku glazbenu akademiju dobio je već s 11 godina i s lakoćom je usvajao glazbeno gradivo i sam je priznao kako je bio jedan od onih sretnika koji nisu trebali provoditi puno vremena uz knjigu. Eltonov otac Stanley i mama Sheila su također bili zaljubljenici u glazbu i zarazili su sina dobrom glazbom, ali njegov otac, koji je bio pripadnik Kraljevskih zračnih snaga nije bio oduševljen idejom da mu sin postane glazbenik, a pogotovo da bude rock zvijezda o čemu je John maštao. On je svog sina vidio kao bankara pa se jako razočarao kada mu je sin sa 17 godina napustio školu kako bi slijedio svoj san.

S ocem je imao kompliciran odnos i krivio ga je za manjak samopouzdanja i svoj fizički izgled. – Htio sam da mi kaže da me voli, ali nikada to nije učinio. U njemu sam vidio kriovca za svoj višak kilograma, ali sada znam da mi je ta ljutnja prema njemu bila poticaj da uspijem u glazbi – rekao je Elton John u jednom intervju. Prijavio se 1967. godine na oglas Liberty Recordsa i tako je upoznao tekstopisca Bernieja Taupina s kojim je stvorio najveće hitove, a prva pjesma koju su zajedno snimili bila je Scarecrow. Šest mjeseci poslije te pjesme glazbenik uzima umjetničko ime Elton John kao omaž saksofonistu Elton Deanu i Long Johnu Baldryju.

Od malena je sebe zamišljao na svjetskim pozornicama i uvijek se vidio u ludim kostimima i kad je počeo vladati svjetskim glazbenim pozornicama na njima smo ga gledali u ludim izdanjima s krznenim šeširima, satenskim svjetlucavim kostimima, potpeticama… Njegova najveća strast su naočale i automobili i Bob Mackie koji je kreirao njegov modni identitet mu je napravio naočale čiji su okviri u neonu ispisivali Eltonovo ime. O svojoj sklonosti prema osobama istog spola na početku karijere je priznao samo bliskim prijateljima, a krajem 70-ih u intervju koji je dao za Rollling Stone kaže da je biseksualac i da u ljubavi prednost ipak daje ženama.

Da bi to dokazao 1984. godine u Sydneju se oženio s Renatom Blauel, a razvod je uslijedio četiri godine kasnije kada je Elton John priznao da je homoseksualac. U tom periodu na vrhuncu svoje slave uživao je u najluđim tulumima na kojima je droge i alkohola bilo u izobilju, a on je svoje bogatstvo tada i suludo trošio na umjetnine, zabave i to mu se obilo o glavu u jednom trenutku i shvatio je da ne može mjesečno potrošiti 300 tisuća funti samo na cvijeće. Trebalo je nekoliko godina da se riješi svoje ovisnosti o drogi i alkoholu i uspio je u tome, a dijelom je tu zaslužna i ljubav prema njegovom današnjem suprugu Davidu Furnishu s kojim ima dva sina i sada uživa u mirnom obiteljskom životu.

