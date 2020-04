Obožavatelji uvjereni da poznati pjevač zlostavlja suprugu, dokaze pronašli u njihovom kućnom videu

Pjevač Michael Buble postao je meta kritičara na internetu nakon što je objavio video u kojem prvo laktom odguruje pa snažno privlači suprugu Luisanu Lopilato. Obožavateljima su se njegovi pokreti učinili previše nasilnima, a neki korisnici društvenih mreža zaključili su da je Michael zlostavljač.

Plz tell me what you think of this... to all of us is clearly a man being abusive with his wife, the way her grabbed her by the arm... that’s Michael Bublé... she keeps on denying it but there’s so many videos of him and treating her the same way 💔💔💔 pic.twitter.com/kcVmDSc4xz