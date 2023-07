Objavljivanje glazbe iz kultnog crtanog filma otkriva sjajan skladateljski rad Tomislava Simovića

Profesor Baltazar je razmišljao, razmišljao i dosjetio se, poznate su riječi omiljenog domaćeg profesora, Baltazara. Voljeli su ga svi, čak i kad vam se nije išlo u školu. Animirana serija stekla je legendarni status u zlatno doba Zagrebačke škole animiranog filma, ne samo kod nas nego i u inozemstvu, od 1967. kad su nastale prve epizode, od ukupno njih 59. Kao što je i Profesor Baltazar pažljivo promišljao, isto su učinili Leri Ahel i Željko Luketić te su restaurirali glazbu iz televizijske serije "Profesor Baltazar" i snimke objavili na vinilnoj ploči "Professor Balthazar" koja njihovoj izdavačkoj etiketi Fox & His Friends Records opet donosi prestižno izdanje. Primijetili ste, radi se o naslovu na engleskom jeziku, jer ploče etikete Fox & His Friends namijenjene su i inozemnom tržištu koje je gladno čuti kreativne poteze njima nepoznatih kompozitora iz davnih vremena, a pogotovo iz zemalja nekadašnjeg socijalističkog okružja o kojima ne znaju puno, ako išta i znaju.

Da, radi se o izdanju, a ne reizdanju, jer, ako niste znali, glazba "Profesora Baltazara" do sada nikada nije bila zasebno objavljena, bez obzira na to što, kao i sama animirana serija, predstavlja biser iz povijesti domaće filmske glazbe koji su Ahel i Luketić pronašli, pažljivo restaurirali i objavili. Njen skladatelj je Tomislav Simović, veliki kompozitor čiju su glazbu za film "Gosti iz galaksije" već ranije objavili na vinilu kao prvi "ponovni dolazak" Simovića u domaći kulturni prostor. Još bolje, istovremeno s glazbom iz "Profesora Baltazara", sad su na dvostrukom vinilu objavili i "The Zagreb School of Animated Films - Original Soundtracks 1961- 1982", izbor Simovićeve glazbe iz filmova Zagrebačke škole animiranog filma na kojima je surađivao, a zapravo se čini kao da je bio njihov stalni skladatelj.

Sam posao oko ovih izdanja, bez obzira na to koliko "rudarenja" i truda zahtijevao, zapravo nije bio posao, nego "labour of love" projekt iz srca, niša u kojoj Leri Ahel i Željko Luketić, nije pretjerano reći, svakim izdanjem ozbiljno zadužuju domaći kulturni prostor, birajući stare snimke koje prije niste ni mogli čuti. Prije svega stručnim radom oko prebacivanja analognih snimaka na digitalni format, pa zatim izbora, masteringa i podrobnog objašnjavanja konteksta u iscrpnim bilješkama koje sadrže oba izdanja, uspjeli su objaviti poslastice koje iz zaborava vraćaju neke od važnih pothvata iz susreta domaćeg filma i glazbe. Istaknuti natpis "s originalnih master vrpci" svjedoči da su pronašli originale, s kojih prašinu nitko nije skidao desetljećima. Možete ih poslušati i na streaming servisima, jer vinili su otisnuti u ograničenoj nakladi, pa su postali lako dostupni svima željnima avanturističke, kreativne glazbe koja je pomicala ograničenja.

Kako su dolazili do njih posebna je i zanimljiva priča koja govori o upućenosti, ali i arheološkoj sposobnosti detekcije, jer poznato je da su godinama snimke glazbe iz domaćih arhiva prebrisavane i zapravo su nepostojeće, ako ih sam autor nije sačuvao. Danas u diskografsko doba u kojem su svjetski arhivi važni i dio golemih zarada, kod nas ćete teško naići na bilo kakvu do sad neobjavljenu snimku. Upravo tu nalazi se tour de force rada Luketića i Ahela, pa im sada i sami skladatelji dolaze sa sačuvanim vrpcama kojih nigdje drugdje nema. Oba ova vinila dolaze u luksuznom pakiranju, te predstavljaju sjajne primjere diskografskih izdanja koja i diskofilima po svijetu puno znače, jer je njihova važnost puno šira od samo glazbene. Od omotnica na "otvaranje" i unutarnjih knjižica s iscrpnim podacima i relevantnim Luketićevim tekstovima koji objašnjavaju kontekst i povijest, do bogatog grafičkog materijala, radi se o pravoj poslastici za diskofile. Svega toga ne bi bilo da Ahel i Luketić nisu privatnim zalaganjem i upornošću pronašli te snimke i uložili golem trud u njihovu zvučnu obradu, osmišljavanje čitavog paketa i kasnijeg tiskanja manjeg broja vinila koji ubrzano postaju raritetni, jer se rasprodaju. A na sebi nose zvuk povijesti domaće glazbe koji svjedoči, kao u slučaju "Profesora Baltazara" i "The Zagreb School of Animated Films - Original Soundtracks 1961- 1982", ili spomenutih "Gostiju iz galaksije", kakve je sve Tomica Simović kreativne pothvate osmišljavao.

Radi se zapravo o suvremenoj ozbiljnoj glazbi koju je stvarao od šezdesetih, a i izvan konteksta filma djeluje prilično hrabro, inovativno i pionirski, uz pomoć kolega poput Ozrena Depola, Marijana Domića, Miroslava Sedaka-Benčića, Igora Savina, Zlatka Tanodija, Silvija Glojnarića, Rajka Milosavljevića i drugih. Simovićeve vrpce pažljivo su obrađene i posložene u cjelovit kontekst. Autorskim izborom Ahel i Luketić na vinil "Profesora Baltazara" uključili su 15 tema u trajanju 46 minuta iz animirane serije - uključujući i produženu "špicu" - a na dvostruki vinil "Original Soundtracks 1961- 1962", u grafičkom dizajnu Dejana Kršića, izbor Simovićeve glazbe kroz 19 tema, ukupnog trajanja 84 minute.

Tu se tek vidi široki raspon Simovićevih zanimanja u "režiranju zvuka", instrumentalno s Orkestrom Tomice Simovića, uz vokalne zborske i solo dionice, fućkanje, puhače i sve što mu je stajalo na raspolaganju, uključujući i kasniju elektroniku. Posebna priča su korištenje tonskog studija i zvučnih efekata, a za poklonike autentičnog zvuka posebno je važno da Ahel i Luketić nisu dopustili nikakvo digitalno uljepšavanje, zapravo uništavanje zvuka, skidanje povremenog šuma s vrpci ili pretvorbu mono zvuka u lažni stereo. Dapače, na vinilu "Profesor Baltazar" možete čuti izvorne Simovićeve zapise, bez montaže kojima je glazba podvrgnuta kad se sinkronizirala s kasnijim DVD izdanjima animiranog filma.

Na dvostrukom albumu "Original Soundtracks 1961- 1982" kroz suradnje s redateljima poput Zlatka Grgića, Dušana Vukotića, Ante Zaninovića, Nedjeljka Dragića, Zlatka Pavlinića i drugih, velikani su s velikanima radili projekte kreativnošću usporedive s tadašnjim inovacijama u svijetu. Tu je i legendarna tema iz "Surogata" duga skoro deset minuta, a osim davnih naslova iz šezdesetih - "Čudna ptica", "Astromati", "Klizi-Puzi", "Zid, "Idu dani" i još nekih - naslovi iz sedamdesetih, poput "Začarani princ", "Medvjeđa romansa", "Gubecziana", "Homo Augens" ili "Utopia", pokazuju stalni razvoj Simovićeva rukopisa, jednako inovativnog kao i animacije koju je ozvučavao. A on je i u osamdesetim godinama kroz glazbu za animirane filmove "San", "Kugina kuća" ili "Dan kad sam prestao pušiti" pokazivao sklonost pomaknutim, drugačijim receptima. Njegova glazba nije bila samo pozadinska jer, i kad ju slušate odvojeno, funkcionira kao samostalni entitet.

Ahel i Luketić imaju još puno toga na raspolaganju, jer Simović je iza sebe ostavio bogat opus, ali pametnom kuracijom materijala istakli su bitne karakteristike, stavljajući ih ne u kronološki poredak, nego kontekst koji se vodio idejom zvuka, ambijenata i šireg konteksta. Ovo što su priredili na ova dva vinila izaziva nevjericu dok slušate ploče kod kuće, a pred očima vam se vrte kadrovi koje Simovićeva glazbena podloga tako uvjerljivo upotpunjuje. S kakvim su se sve problemima susretali Ahel i Luketić govori vam i podatak da na ovitku albuma "Profesora Baltazara" nigdje ne vidite glavnog lika priče, jer su autorska prava na vizuale razdvojena od prava za glazbu, no, Baltazarov šešir i popratni crteži čine ga prisutnim, u radu sarajevskog dizajnera Borisa Stapića, pa tek kasnije primijetite kako je slika profesora izostala. Ono što nije izostalo njihova je temeljita upućenost u projekte s kojima se bave, pa su, primjerice, prije tri godine kurirali najveću izložbu o profesoru Baltazaru u riječkom Muzeju moderne i suvremene umjetnosti pod naslovom "51000 Baltazargrad" u sklopu projekta Rijeke kao europske prijestolnice kulture 2020. Sa svojom diskografskom etiketom Fox & His Friends zaslužni su za mnogo unikatnih vinilnih izdanja zadnjih godina koja su iz zaborava izvukle povijesne snimke. Među ostalima, tu su kolekcija "Alfi Kabiljo: YU Aerobic - Original Workout Music from Yugoslavia 1981-1984" i "Sex, Crime & Politics" s Kabiljovim temama iz šest filmova, spomenuta filmska glazba "Gosti iz galaksije", briljantne kompilacije "Electronic Jugoton: Synthetic Music From Yugoslavia 1964-1989" na dva CD-a, dvostruki vinil "Socijalistički disco: Ples iza jugoslavenske baršunaste zavjese 1977.-1987." i "Pop Not Pop (Songs For New Europe 1985-1989)", projekta Dejana Kršića iz osamdesetih godina. Tim izdanjima Ahel i Luketić dotakli su i potakli mnoge teme i dileme iz povijesti, ali su i znalačkim istraživalačkim radom po arhivima domaćih glazbenika i diskografskih kuća - poput Nenada Vilovića čiji su neobjavljeni elektronski album iz osamdesetih "Prizma" nedavno izdali na vinilu - iskopali pravo blago zvuka i vratili u opticaj snimke koje ranije niste mogli čuti.

