Obitelj voditeljice čija je smrt šokirala javnost progovorila o nepoznatim detaljima iz njezinog života

Britanski Channel 4 snimio je dokumentarac o voditeljici Caroline Flack koja je preminula u veljači prošle godine.

Caroline je izbačena s mjesta voditeljice "Love Islanda" nakon što je istukla svog 13 godina mlađeg dečka Lewisa Burtona, kojem je našla poruke u mobitelu upućene drugoj ženi. Zbog toga ju je čekalo suđenje, prema joj je Burton oprostio. On joj je samo dan prije njene smrti na Instagramu uputio čestitku za Valentinovo, objavivši zajedničku fotografiju i poruku "Volim te". Prije smrti, Caroline je ostavila poruku svojoj obitelji.

-Osjećam se kao da je istina iščupana iz mojih ruku i poslužena kao zabava drugim ljudima. Cijeli sam život potiskivala stresne situacije i u posljednjih 10 godina pretrpjela sam svašta. Kada su me uhapsili, svijet mi se u potpunosti promijenio. Emocionalno sam ispijena već neko vrijeme - stoji u poruci koju je Flack napisala.

Njezina sestra blizanka Jody sada je progovorila je o voditeljici o dokumentacu i otkrila neke nepoznate detalje o njezinom životu.

Kazala je kako Caroline od tinejdžerskih dana nije znala kako se suočiti s ljubavnim problemima. Nije mogla podnijeti bol koje joj je donijelo zaljubljivanje, a onda kasnije problemi s osobom u koju se zaljubila.

- On je bio malo stariji i to je bilo dramatično, tajno i jako uzbudljivo. No kada nije više funkcioniralo, bila je slomljena. Pobjegla je od kuće i nismo znali gdje je. Jako, jako, jako se emocionalno borila. Bila je u teškoj depresiji. Ni kasnije se nije znala nositi s ljubavnim nedaćama- kazala je sestra.

Jodie je otkrila kako se voditeljica slomila nakon svake veze.

-Uzimala bi puno tableta, puno pila i završila u bolnici - priznala je, a potvrdila je to i Carolineina majka, Christine.

- Završila je jednu ozbiljnu vezu i onda smo dobili poziv da je uzela neke tablete i nalazi se u bolnici. Znali smo da ta njezina reakcija nije u redu. Jednostavno se nije mogla nositi sa slomljenim srcem - zaključila je.

Tvorci dokumentarca kazali su kako je u filmu riječ o slavi, društvenim medijima i mentalnom zdravlju, te da govori o tome kako se nositi s time kada je netko bližnji na putu samouništenja.

VIDEO Skandalozni razvodi i prekidi na domaćoj sceni