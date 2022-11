Novinarka Julija Bačić Barać: Od nekih jela su nam doslovno išle suze, a obavezno posjetite Tanah lot hram

Bali - raj na zemlji! Tako se u brojnim putopisima opisuje najzapadniji otok Maloga sundajskog otočja u Indoneziji koji je nedavno imala priliku posjetiti novinarka "IN magazina" Nove TV Julija Bačić Barać i s nama je podijelila svoje dojmove o otoku koji iz godine u godinu privlači sve više turista, a mnoge je toliko očarao da su se ondje i doselili.

- Kad me urednica Ivana Mandić pitala hoću li ići na snimanje na Bali, prvo sam pomislila da nisam dobro razumjela pitanje jer to definitivno nije baš uobičajena lokacija na koju odlazimo na snimanje televizijskog priloga. Na Bali smo išli s još nekoliko influencera i predstavnikom indonezijskog veleposlanstva u Hrvatskoj, a sve zapravo u povodu filma "Karta za raj" čija se radnja odvija na Baliju i koji je upravo stigao u kina. Osim priloga koji je bio vezan za film, snimali smo još nekoliko putopisa. Neki su već emitirani, a neki će doći na red u idućim tjednima. Očekivanja su bila da će nas dočekati predivna priroda, a ta je očekivanja Bali daleko nadmašio - priča nam Julija dok gledamo fotografije koje je snimila na Balija i svaka od njih bi mogla naći svoje mjesto u National Geographicu jer su boje prirode tako privlačne i upečatljive, pa pitamo Juliju je li tako i u stvarnosti?

- Priroda je toliko lijepa da kamo god pogledate, prizori su očaravajući. Kilometri pješčanih plaža, ali i kilometri zelenila samo su dio toga što će vas oduševiti na Baliju. Palme i polja riže možete vidjeti posvuda, pa ne pretjerujem ako kažem da je uživo sve još ljepše nego na fotografijama. Boje su još intenzivnije i tek na licu mjesta možete potpuno doživjeti sve boje i mirise te bujne vegetacije - oduševljeno nam priča novinarka te nas u nastavku razgovora vodi rutom po Baliju koju je ona prošla.

- Obišli smo tri grada na Baliju. Sanur, koji je u blizini glavnog grada Denpasara (u koji smo sletjeli), zatim turističku meku grad Kuta i zadnja destinacija nam je bio grad Ubud koji je u unutrašnjosti otoka. Kuta i Sanur potpuno žive za turizam i tamo je sve podređeno turistima. Ako se na Baliju želite kupati i izležavati na plaži, naići ćete na prostranstvo pješčanih plaža. I surferi će biti zadovoljni jer valovi su idealni za surfanje. Osobno mi se najviše svidio Ubud koji je grad bogate povijesti, kulture, s vrlo raznolikom gastronomskom ponudom. Naići ćete tamo na restorane s kuhinjama iz gotovo cijelog svijeta - ispričala nam je Julija i na spomen hrane pobudila je naš interes za gastro ponudu na Baliju i možemo vam samo reći da će ljubitelji ljutog ondje biti kao kod kuće.

- Hrana je jako začinjena, ljuta, ali vrlo ukusna. Od nekih jela su nam doslovno išle suze, ali nismo odustajali. Riža se poslužuje sa svakim jelom i dobro je imati je na stolu, dok jedete i pokušavate preživjeti njihovu začinjenu ribu, morske plodove i meso. I, naravno, boca vode je obvezna ako baš zagusti. Rižu jedu u tolikoj mjeri da je poslužuju čak i za doručak. Obavezno morate probati ribu koju pripremaju potpuno drugačije nego mi, nakon što je ispeku premažu je s umakom i puno začina - priča Julija.

Ono što turiste uvijek zanima su i cijene, pa smo se dotakli i teme cijena smještaja i hrana.

- Cijene su generalno dosta niže nego kod nas, rekla bih za neke stvari čak i do 50 posto. Primjerice, na plaži možete otići na masažu cijelog tijela za šest eura, a u malo boljem restoranu večeru od tri slijeda platit ćete 20-ak eura. Cijene su još manje ako jedete street food ili kupujete u supermarketima. Noćenje u luksuznom resortu sa 5 zvjezdica košta 200-tinjak eura, što znači da se vrlo povoljno može naći manje luksuzan smještaj. Bez previše truda možete već za 70 eura po noćenju pronaći hotel sa 4 zvjezdice, bazenom i uključenim doručkom. Na Baliju je toplo cijelu godinu, ali suhi period traje od travnja do listopada i tad ga je najbolje posjetiti ako želite izbjeći iznenadne kiše karakteristične za kišni dio godine. Cijene su nešto više oko Nove godine i Božića, te u srpnju i kolovozu. Moja preporuka je jesen na Baliju, taman kad u Hrvatskoj zahladi, otiđite na Bali prije nego što i tamo krenu kiše - govori nam Julija. Odmah se nadovezuje na ovo i ističe zašto se nipošto ne smije piti njihova voda iz slavine te kako je najbolje naručiti taksi.

Foto: Privatni album

- Na tržnicama je cjenkanje obvezno. To ide do te mjere da trgovci čak pitaju kupce koliko su spremni platiti. Ako čuješ prvo jednu cijenu i ne pokažeš dovoljan interes, najčešće će se dogoditi da će prodavač ponuditi novu, puno nižu cijenu. Ali generalno nisam osjetila da pokušavaju varati turiste. Možda ono uobičajeno da će taksisti malo modificirati cijenu ako vide da ste stranac, ali to su sve stvari na koje treba i inače paziti. Ako taksi naručujete preko aplikacije, nećete imati tih problema. Ono na što definitivno morate pripaziti je voda. Njihova voda u slavinama nije pitka, zato bi bilo dobro da koristite flaširanu vodu čak i za pranje zubi. I još jedna bitna informacije jest da sunce na Baliju zalazi već oko 18 sati. To znači da je u 18;30 već mrak, pa požurite iskoristiti dan - ističe novinarka.

Bali se često opisuje kao mjesto zelenila, hramova i bogova te kiše, a Julija nam prenosi svoje iskustvo.

- Za vrijeme našeg boravka kiša je pala samo jednom, i to po noći, pa zapravo te inače česte kiše nismo osjetili. Definitivno je to otok zelenila i hramova koji su na svakom koraku. Gotovo svaka kuća ima svoj mali hram, a hramovi su i u hotelima, shopping centrima, pa čak i restoranima. Kako nam je objasnio naš vodič, hinduisti koji prevladavaju na Baliju se mole tri puta dnevno i vrlo su redoviti u molitvi. Dogodilo mi se čak da je u jednom shopping centru u jednoj velikoj trgovini nije bilo niti jedne prodavačice, a kad sam pitala u susjedom dućanu gdje su i zašto ne mogu platiti ono što sam htjela kupiti, saznala sam da su prodavačice otišle se pomoliti i jednostavno ostavile trgovinu otvorenu - priča.

Uz njihovu religioznost i činjenicu da je 90 posto stanovništva hinduista, Julija vjeruje je upravo to razlog što je tamošnje stanovništvo toliko smireno i ljubazno.

- Stanovnici Balija su izrazito ljubazni. Njihova toplina i srdačnost, posebice prema strancima, sigurno će vam uljepšati boravak na otoku. Ne živciraju se čak ni oko kaotičnog prometa - govori nam i na spomen prometa dodaje kako je to najveća mana Balija.

- Bali je površinom deset puta manji od Hrvatske, a ima više od 4 milijuna stanovnika. Još kad tome pridodate turiste, jasno vam je da su gužve na cestama neizbježne. To ide do te mjere da će vam, primjerice, za udaljenost od 15-ak kilometara trebati više od sat vremena, a ponekad i dva sata. Zato domaće stanovništvo uglavnom koristi skutere na kojima je ipak malo brže prolaziti kroz gužvu. Gužve su gotovo cijeli dan, a lokalci su ponašaju kao da im gužve ne smetaju i kao da nikad nigdje ne žure. Ono što mi u Zagrebu možda smatramo gužvom neusporedivo je s gužvama na Baliju - prisjeća se Julija.

Broj stanovnika stalno raste jer sve više stranaca odabire ovu oazu mira i prirode za svoj dom, a Julija kaže kako je ova destinacija za nju ipak predaleko da bi se ondje trajno odselila.

- Bali je doslovno na drugom kraju svijeta u odnosu na Hrvatsku. S avionom će vam iz Zagreba do tamo trebati više od 15 sati. Mi smo presjedali u Turskoj i to je, čini mi se, jedna od bržih i jednostavnijih ruta za doći tamo. Iz Istanbula postoji direktan let za Bali koji traje 13 sati. Na tom dugom putu shvatiš koliko je daleko i meni osobno bi bilo teško odseliti se tamo, najviše zbog udaljenosti od obitelji. Ali jasno mi je zašto je Bali toliko privlačan. Svaki dan gledati svu tu ljepotu prirode sigurno pozitivno utječe na raspoloženje - kaže naša sugovornica.

Jedna od najpopularnijih razglednica i fotografija s kojom se svi vrate s Balija je na popularnim ljuljačkama u prirodi.

Foto: Privatni album

- Iako se bojim visine, nisam mogla propustiti ljuljanje na ljuljačkama, koje je čini mi se Instagram proslavio jer su vrlo fotogenične. Pogotovo ako se odlučite za još atraktivniju fotografiju iznajmiti haljinu po cijenu od 10 eura. Odvažila sam se na ljuljanje na tzv. extreme ljuljački koja je postavljena na visini od 25 metara, a kad pogledate dolje prilikom ljuljanja vidite polja riže. Osjećaj je kao da letite, a sve je vrlo sigurno jer ste pričvršćeni i zavezani slično kao da skačete bungee.

Za kraj pitamo ju kojih pet mjesta obavezno treba posjetiti ako se ide na Bali, kojih je to turističkih pet top lokacija?

- Morate posjetiti Tanah lot hram izgrađen na stijeni u Indijskom oceanu. Prizori kojima ćete tamo svjedočiti u zalazak sunca jednostavno su čarobni. Od hramova vrijedi vidjeti i Pura Ulun Danu, hram na jezeru Bratan te Uluwatu hram u dvorištu kojeg slobodno žive majmuni. Svjedočili smo kako majmuni otimaju turistima sve što stignu. Na meti su naočale, kape, pa čak i bočice dezinficijensa, a sve to zadržat će dok ih ne podmititi s nekom hranom. Nikako ne smijete propustiti polja riže, na koja god se zaputite oduševit će vas. I naravno plaže. Mi smo posjetili popularnu Pandawa plažu, ali otok obiluje s predivnim pješčanim plažama - preporuke su novinarke Nove TV.