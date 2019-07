'Novim projektom dokazat ćemo da imamo dobrih mladih pjevača'

Jedan od najpoznatijih domaćih DJ-a i producenata Tomo in der Mühlen nedavno se vratio na domaću scenu u novom zanimljivom projektu u kojem namjerava široj javnosti predstaviti mlade pjevače koji će izvoditi urbanu glazbu. Prva mlada nada s kojom je snimio singl “Ljubi me do bola” je Helena Gudelj, koju znamo i kao natjecateljicu Supertalenta.

Tomo je nakon što je bio član žirija showa “Tvoje lice zvuči poznato” lani snimio i pjesmu “Nećemo se lagati” s grupom Buđenje, koja je postala veliki radijski hit.

– Nakon suradnje s Darkom Bakićem i Buđenjem nastala je ideja da pomognemo mladim talentiranim izvođačima. Helena je bila prva i odradila je fantastičan posao. Siguran sam da ćemo ovim projektom pokazati i dokazati da Hrvatska ima puno mladih glasova koji zaslužuju da ih se čuje – kazao je Tomo koji je cijelo vrijeme producirao i za strane izvođače.

– Nažalost, danas kod nas imate vrlo malo mladih urbanih izvođača jer im se teško promovirati u domaćim medijima. Mnogi od njih onda snimaju na engleskom i okreću se promociji na internetu, a moja je želja da takve urbane pjesme čujem na radiju, uz strane hitove. Do Helene smo došli igrom slučaja. Darko Bakić i ja napravili smo dosta pjesama i tražili smo nekog tko voli i pjeva takvu glazbu. Helena je imala odličan nastup na Supertalentu, a nakon toga nikako nije dobila pravu šansu, iako je odlična pjevačica – kaže Tomo, koji je kao gosta u ovu pjesmu pozvao i poznatog američkog repera i producenta Curtisa Blowa.

– Nekad su bile gaže, danas imamo YouTube pa možemo reći da je međunarodni uspjeh svima nadohvat ruke. Zato ne vidim zašto se neki od naših talenata ne bi probili na svjetsku scenu. Upravo zato neke od pjesama izdat ćemo i na engleskom jeziku nadajući se da će zapeti za uho i ljudima izvan Hrvatske pogotovo jer će se produkcijski osjetiti utjecaji mojih omiljenih disco i funk-idola koje vrlo često puštam i koji imaju brojnu publiku – kazao je Tomo in der Mühlen i dodao da je u planu suradnja s još nekoliko mladih izvođača.

Pjesma “Ljubi me do bola” već se pušta na radijskim postajama u Hrvatskoj i BiH.

– Mislimo ozbiljno s ovim projektom, stoga pozivamo mlade glazbenike da nam se jave. Naravno, pjesme neće biti istog stila. Ova je funk, a u pripremi imamo i rock, baladu i druge glazbene stilove – zaključio je Tomo in der Mühlen.