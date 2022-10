Novi video Shakire nosi skrivenu poruku za njezinog bivšeg Gerarda Piquea

Pjevačica Shakira na Instagramu je objavila video za koji mnogi smatraju da sadrži skrivenu poruku upućenu njezinom bivšem partneru Gerardu Piqueu. - Nikada nisam ništa rekla, ali to me povrijedilo. Znala sam da će se ovo dogoditi - napisala je pjevačica ispod videa u kojem muškarac cipelom gazi srce, a u pozadini se nazire žena koja kleči. Dio obožavatelja je napisao u komentarima kako suosjećaju s njezinom boli nakon prekida, a dio je poručio kako im se ne sviđa način na koji pokušava dodatno stvoriti slavu na račun prekida sa slavnim nogometašem.

Shakira je početkom lipnja potvrdila da su se ona i Piqué rastali, jedan od najpoznatijih parova upoznao se davne 2010. godine i roditelji su sinovima Milanu i Sashi. Kada se saznalo za prekid para mediji su pisali kako je par imao otvorenu vezu ali da Shakira nije mogla tolerirati Piqueov odnos s 23-godišnjom Clarom Chiom Marti i da je sve puklo kada se s njom počeo pojavljivati u javnosti. Pjevačica je prije nekoliko dana dala i prvi intervju nakon prekida s Piqueom.

- Mogu samo reći da sam uložila sve što sam imala u ovu vezu i svoju obitelj. Preselila sam se u Barcelonu i stavila svoju karijeru u drugi plan. Bila je to žrtva iz ljubavi i upravo to mi je pomoglo da izgradim neraskidivu vezu sa svojom djecom. Ponekad osjećam kao da je sve ovo ružan san iz kojega ću se u jednom trenutku probuditi. Ali ne, ovo je stvarno, to razočaranje, kad vidiš da se nešto tako sveto i posebno, a ja sam tako doživljavala svoj odnos s ocem svoje djece, pretvara u nešto vulgarno i jeftino - izjavila je pjevačica u intervju.

