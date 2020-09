Ovo je lijepa novinarka koja je ukrala pažnju gledatelja Dnevnika HTV-a

Gledatelji HRT-ova Dnevnika prijašnjih mjeseci mogli su zapaziti nekoliko novih lica u informativnom programu. Među novinarkama koje se svakodnevno javljaju s terena je i Nikolina Ćosić, 26-godišnja Osječanka, koju smo u ponedjeljak mogli vidjeti i u novom Dnevniku, kako je na virtualnoj stvarnosti pokazivala brojke oboljelih od koronavirusa.

Nikolina je po struci magistra medijske kulture, a na HRT je primljena na javnom natječaju prošle godine u svibnju. Prije toga je bila dobro poznato lice Slavonske televizije. Kako je kazala u jednom intervjuu, oduvijek je znala da je zanimaju mediji, a prvi susret s medijima imala je na HRT Radio Osijeku u studentskoj emisiji “Brtva glave”. Karijeru je nastavila na osječkom Gradskom radiju, a prve korake s televizijom imala je na Z1 u Zagrebu, no zbog fakultetskih obaveza morala se vratiti u Osijek. Nakon toga javila se na audiciju na Slavonskoj televiziji, gdje je prvo vodila vremensku prognozu, a zatim i jutarnji program uživo.

– Lani sam prošla audiciju na HRT-u i odmah sam se preselila u Zagreb. Kad se pruži prilika za rad na javnoj televiziji osobi koja je nekoliko godina u medijima i koja je još mlada, nema tu razmišljanja. Odmah sam se odlučila na dolazak u Zagreb. Nije mi bilo baš jednostavno prilagoditi na novu sredinu, jer je u Zagrebu sve ubrzanije i nema baš slobodnog vremena. S druge strane, zbog toga sam i došla pa mi nije bilo baš toliko strašno – kaže nam Nikolina, koja se s još nekoliko novih kolegica odlično snašla u informativnom programu.

– HRT i ide k tome da osvježi program, ne samo s novim studijom nego i novim licima. Svemu tome prethodila je i dobra priprema, od klasičnih novinarskih zadataka, pa do javljanja s terena. Mislim da smo dobro naučili posao, a najbolji je način da vas bace u vatru – kaže Nikolina kojoj se u eteru baš i ne može primijetiti slavonski naglasak.

– Dosta mi je ljudi to reklo, premda naravno pričam drukčije kad sam opuštena. Na naglasku sam radila još i na Radio Osijeku, zahvaljujući HRT-ovoj Službi za jezik i govor. Radimo redovito s fonetičarima, i to se osjeti – rekla nam je simpatična Osječanka koja je imala čast da prva radi na novom HRT-ovu sustavu virtualne stvarnosti.

– Sve mi je to djelovalo nestvarno. Kada su mi rekli što ću raditi, prihvatila sam to kao bilo koji radni zadatak jer bih u suprotnom imala puno veću tremu i bila nervoznija. Meni je ta virtualna stvarnost bila na nivou, malo jest nezgodno kad pričaš o nečem što je gledateljima ispred tebe, a ti to vidiš na ekranu koji je na kraju studija. Mislim da je sve dobro ispalo, a s vremenom ćemo se uvježbavati da ispadne još bolje – dodaje Nikolina.

Mladu su novinarku u Osijeku redovito prepoznavali na ulici, a kaže kako su je počeli drukčije gledati i susjedi na ulici u Zagrebu. Najčešće su to starije susjede koje joj se, primijetila je, sada drukčije osmjehnu i pozdrave je. Najveća podrška joj je dečko Kristijan, koji se bavi nogometom.

– On mi je uvijek bio podrška i nije imao problema ni s mojim odlaskom u Zagreb, to sve dobro funkcionira – otkrila nam je novinarka koja se u slobodno vrijeme bavila plesom. Punih je deset godina plesala u Plesnom klubu Midal, a prije odlaska u Zagreb bila je i trenerica mladih cheerleadersica. Sada slobodno vrijeme koristi za kave s kolegama i kolegicama i šetnje uz nasip.

– Kada sam dolazila u Zagreb, rad u informativnom programu bio mi je nešto novo jer sam u Osijeku radila u mozaičnom programu. Sad mi se to i sviđa i u tom sam se pronašla. Ne volim razmišljati predaleko i mislim da je najbolji način ići polako, prihvatiti svaki izazov koji ti se pruži i to ti se na kraju vrati – kaže Slavonka.

– Iako sam rođena Slavonka, preko tate imam i dalmatinske krvi. Ubit će me moji Slavonci, no između kulena i škampi prije bih izabrala škampe – sa smiješkom će Nikolina.