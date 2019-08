Nogometaš progovorio o skandalu! Otkrio što se dogodilo s djevojom s kojom je snimljen u hotelu

Nogometaš Wayne Rooney odlučio je odgovoriti na medijske napise o navodnom preljubu nakon što su u javnost izašle njegove fotografije s nepoznatom djevojkom.

Iznervirani Rooney o svemu se oglasio na svom Twitter profilu gdje je napisao što misli o cijeloj situaciji. Nije štedio riječi za britanski tabloid The Sun koji ga je doveo u ovu neugodnu situaciju.

Foto: Eamonn and James Clarke/Press Association/PIXSELL

- The Sun je ovog tjedna objavio priču na naslovnici prema kojoj sam djevojku odveo do hotela u kojem sam bio s timom. Oni znaju da to nije istina i da nisam to učinio. Koriste moje i ime moje obitelji kako bi prodali novine - započeo je 33-godišnji Rooney.

- Ništa se nije dogodilo između mene i bilo koje djevojke te noći u Vancouveru. Nisam ušao u dizalo s djevojkom s kojom su me snimili u predvorju hotela. Djevojka u noćnom klubu bila je jedna od onih mnogih koje me traže autograme ili fotografije. Fotografije koje je The Sun objavio snimio je samostalni fotograf koji me pratio kao i članove tima, bez našeg znanja i dozvole. Fotografije prodane novinama su odabrane i uređene kako bi stvorile senzacionalnu i u potpunosti neistinitu priču o meni. Ona šteti mojoj obitelji i nije nešto što sam spreman podnositi - napisao je nogometaš.

Foto: Twitter screenshot

Nakon što je prije dvije godine uhićen pijan za volanom u društvu druge žene, supruga Coleen oprostila mu je preljub. Rooney nije naučio lekciju pa je u veljači, nekoliko mjeseci poslije, procurila vijest da je vikend proveo u potoku alkohola u jednom klubu gdje se nabacivao konobarici.

Coleen je nakon ovog skandala navodno Rooneyju javila da će poslati svog brata, Anthonyja McLoughlina u Ameriku ako se on odluči ne vratiti u Veliku Britaniju. To ne bi bilo prvi put jer već ga je prije Coleen zaposlila da pazi na Rooneyjevo ponašanje u društvu drugih žena te na opijanje prilikom izlazaka. Rooney trenutno igra u DC Unitedu.