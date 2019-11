Njihova ljubav bila je uzor svima, a sada se bivša BB stanarka razvodi od supruga

Monika i Sandi Imerović, najpoznatiji fitness par u Hrvatskoj odlučili su krenuti svojim putem nakon sedam godina braka. Par kojeg zajedno na Instagramu prati više od 40 tisuća ljudi više ne živi zajedno, a Monika je to objavila na Instagramu.

- Iskrenost je uvijek bila moja najveća mana i moja najveća vrlina. Publika je ono što nas je stvorilo. I iskrenost je najmanje što zaslužujete. Toliko upita sam dobila gdje je Mišo. Mišo je kod Sandija. Zadnji put kad sam ga vidjela bio je jako debeli. Zeko i ja smo otišli svojim putem, ali uvijek zajedno - napisala je Monika nakon što su je mnogi pitali gdje je njen mačak.

- Nekidan mi je netko rekao što se priča kao razlog prekida. Morate znati da ono što se priča je uvijek najdalje od istine. Ne postoje treće osobe, ne postoji neka velika drama. Ljudi se mijenjaju s godinama. Ja ću uvijek biti ležaljka, pritom misleći na sportske trkaće motore, a Sandi chopper. I to vam je slikovito zašto je priči došao kraj. Hvala vam na svemu, samo gas. U svemu. Uživali smo u vama, vašoj podršci i svemu što smo vam imali za pružiti, a uvijek je bilo iskreno i od srca. Uvijek dosljedni sebi. Tako i ležaljka ide dalje. Uvijek svoja - nastavila je Monika.

- Iz poštovanja prema nama, naših zajedničkih 7 godina u kojima smo iz ničega stvorili sve, molim vas da se suzdržite nepotrebnih i negativnih komentara. Iako nikada nisam mislila da će i naša sedma biti presudna. To je život nažalost. Nas dvoje smo oduvijek znali što znači BITI VELIK i IMATI CILJ. I imajte to na umu kroz život. Hvala vam na svemu. Bili ste, a vjerujem i ostati najbolja publika bez obzira što chopper i ležaljka idu svatko svojom cestom - završila je Monika.

Moniku je šira javnost upoznala kao sudionicu showa Big Brother, koji se snimao na Tajlandu. Tamo je ostala upamćena po romansi s kasnijim finalistom Markom Dešom, s kojim nije ostala u vezi. Za Sandija Imerovića, višestrukog državnog prvaka u bodybuildingu udala se prije sedam godina. Njih dvoje su na društvenim mrežama često promovirali zdrav život, a Monika je u intervjuu za RTL kazala kako ih je spojila sudbina.

- To vam je kao kada kupujete dobru štiklu. Ljubav na prvi pogled. I ne razmišljate dvaput. Na našu sreću, to se pokazala kao najbolja impulzivna odluka i najudobnija štikla do sada.Prepirke su riječ koju teško vežem uz Sandija i sebe jer se zaista rijetko događaju, ali ako baš moram odgovoriti onda je to pitanje

– 'Zašto nisi skuhao/la rižu. Znaš da nam treba.' Vrlo smo odlučni i jasni oko svojih ciljeva. Ne razmišljamo o preprekama na putu, već samo o odredištu. Sve je lakše u dvoje i naravno da će se dogoditi dan kada se nekome od vas neće dati u teretanu. Tada je tu je onaj drugi da kaže – idemo! Nakon toga, oboje ćete biti zadovoljniji nego što bi bili da ste ostali doma gledati TV. - rekla je Monika.