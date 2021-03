Njezino izdanje u sedmom desetljeću ukralo je sve poglede! Slavna glumica u pripijenoj haljini pokazala dekolte

Sinoć je u Americi održana dodjela Zlatnih globusa, a je većina dodjele bila organizirana virtualno jedna od rijetkih glumica koja se pojavila na dodjeli bila je Jamie Lee Curtis (63). Holivudska diva bila je jedna od prezenterica dodjele, a na ceremoniju je stigla u glamuroznoj žutoj haljini koja je istakula njezin dekolte, a sudeći po dubokom izrezu ispod haljine nije nosila grudnjak.

Njezin odvažni styling privukao je golemu pozornost, baš kao što je to nedavno učinila jedna od njezinih objava na društvenim mrežama u kojoj se pohvalila kako već 22 godine nije okusila kap alkohola.

"Uz Božju milost i potporu mnogih ljudi koji su i sami prolazili kroz slična iskustva i nekoliko trijeznih anđela uspjela sam ostati trijezna 22 godine", napisala je nedavno glumica. Čini se da je upravo odolijevanje porocima, kojima je bila sklona u mladosti, zaslužno za njezin besprijekoran izgled i u sedmom desetljeću.

Jamie Lee Curtis presents an award in this handout photo from the 78th Annual Golden Globe Awards in Beverly Hills, California, U.S., February 28, 2021.