Nives pozirala s nikad većim dekolteom, fanovi pali u trans: 'Meni nije dobro'

S novim mjerama u Hrvatskoj zbog pandemije koronavirusa zatvaraju se svi kafići i restorani, a to za mnoge znači gotovo slična situacija kao u ožujku kada smo morali ostati u kućama.

Tako je i Nives Celzijus odlučila iskoristiti priliku i srediti se prije povratka u pidžamu.

Foto: Instagram

- Evo da se sredim dok još imam prilike jer od subote opet pidžama i no make up look - napisala se Nives pored posljednje fotke u crnom topu kojemu je spustila naramenice preko ramena. No, ono što je pratiteljima zapelo za oko je njezin duboki dekolte koji je u prvom planu.

"Woow", "Meni nije dobro", "Ljepotica", "Prelijepa", pisali su joj u komentarima pratitelji.