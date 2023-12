Nives Ivanišević uživa u toplijim krajevima, pratitelje počastila fotkom na kojoj pozira u kupaćem kostimu

Najbolji hrvatski tenisač svih vremena Goran Ivanišević (52) i njegova supruga Nives (41) nemaju običaj na društvenim mrežama često dijeliti privatne trenutke, no prošlog su tjedna otkrili kako su za svoju šestu godišnjicu braka otišli van Hrvatske. Iako tada nisu otkrili gdje odmaraju, na snimkama na Instagramu mogli smo vidjeti kako se radi o nekom području gdje je toplije vrijeme.

Sada je na svom profilu radijska voditeljica pokazala kako uživa na plaži, a za fotografiju je pozirala u dvodjelnom crnom kupaćem kostimu. Fotografija se svidjela i Marijani Batinić, Barbari Kolar i Donni Vekić.

Bračni par je trenutačno na odmoru izvan Hrvatske, a to su pokazali na snimci prošli tjedan na kojoj su proslavili godišnjicu. Goran je u restoran došao u kratkim hlačama, dok je njegova supruga bila odjevena u bijelu majicu s kratkim rukavima.

Na stolu je bila torta na kojoj je pisalo 'šesta godišnjica'. Na slici se također vidi kako Goran ljubi svoju Nives, te da joj je poklonio cvijeće.

Podsjetimo, Nives i Goran u braku su od 2017. godine, a roditelji petogodišnjeg sina Olivera postali su u rujnu 2018. Vjenčali su se nakon godinu dana veze, što je prvi brak za voditeljicu, ali drugi za tenisača koji je bio u braku s bivšom manekenkom Tatjanom Dragović. Goran s Tatjanom ima dvoje djece, kćer Amber Mariju i sina Emanuela.

– Nekoliko stvari mi je jako važno u životu pa ću nastojati to prenijeti svome djetetu. Prije svega to je vrijednost obitelji i prijatelja, a na odnosima treba raditi i uvijek biti tu za one koje volite. Važno je i naučiti da ljepota nije ono kako izgledaš, nego kako se odnosiš prema drugima, osobito prema onima koji su u nekom trenutku slabiji od tebe. Zatim da ne trebaš biti najbolji u svemu, ali uvijek trebaš dati sve od sebe – objasnila je Nives kada su je pitali koje vrijednosti želi usaditi malom Oliveru, svojem prvorođencu i tada otkrila da smatra kako će ona biti stroža od Gorana.

