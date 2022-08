Nives Ivanišević pohvalila se nakitom, na samo jednoj ruci nosi više od 90 tisuća kuna

Radijska voditeljica Nives Ivanišević na novom storyju na Instagramu podijelila je fotografiju na kojoj su u prvom planu dvije narukvice poznate kuće Cartier iz njihove mnogima omiljene linije Love. Narukvice koje ima supruga Gorana Ivaniševića su od žutog i bijelog zlata i na službenoj stranici ovog brenda cijene ovakvog modela iznose 56 tisuća kuna za zlatnu narukvicu i 38.600 kuna za model od bijelog zlata.

Narukvice iz ove linije su osmišljene 1969. godine u New Yorku i za njihov dizajn zaslužan je dizajner nakita Aldo Cipullo. On je te godinena pustio Tiffany & Co i zaposlio se u Cartieru, a narukvice Love bile su njegov prvi dizajn za liniju Maison i postale su jedne od najprodavanijih i omiljenih u svijetu poznatih i slavnih. Kasnije je Cartier proširio ovu liniju kako bi uključio proizvode koji se temelje na originalnom dizajnu narukvice, uključujući manšete, prstenje, naušnice, ogrlice i satove.

Foto: Instagram

Za razliku od drugih tradicionalnih narukvica, koje su ili dovoljno široke da se preko ruke navuku na zapešće ili se mogu lako otvoriti kako bi se stavile, narukvica Love dizajnirana je tako da se može otvoriti samo uz pomoć posebnog odvijača koji se isporučuje sa svakom narukvicom. Kada je tek puštena u prodaju Cartier je imao politiku da je prodaje samo parovima i mnogi je muškarci i danas kupuju svojim voljenima kao izraz ljubavi.

