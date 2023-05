Nives Celzijus naglasila obline u minijaturnom badiću koji je jedva uspio pokriti strateška mjesta

Pjevačuca, spisateljica, influencerica, a sada i glumica Nives Celzijus ponovno ubrzava puls objavama na društvenim mrežama. Nives je objavila fotografiju na kojoj pozira na suncu, a na sebi je imala samo minijaturni srebrni badić i jaknu iste poje.

"Povratak u badić", napisala je Celzijus uz fotku. Odmah je dobila više od 12.000 lajkova, a u komentarima su joj pratitelji dijelili komplimente.

"Ljeto zoveš", "Bomba", "Super kao i uvijek", "Samo sunce ne može odoljet da te ne obasja", pisali su joj.

Nives je nedavno objavila fotografiju na kojem je pozirala u zelenom dvodijelnom badiću. Badić joj je naglasio bujni dekolte, a fotka se mnogima svidjela jer je u samo nekoliko sati skupila gotovo 8000 lajkova . Slika je skupila i gomilu komentara, a brojni pratitelji su 41- godišnjakinji pisali kako odlično izgleda. No, bilo je i onih negativnih, pogotovo od žena, a Nives im je odmah odgovorila.

"Vrlo neukusno za ženu vaših godina", poručila joj je jedna pratiteljica.

- Ako ja poštujem vaš izbor samoograničavanja, onda vi budite jednako razumni i ljubazni i dopustite ostalim ženama izbor neograničavanja , između ostalog godinama. Moj izbor je biti žena, a ne dobni broj, odgovorila je Nives.

- Najljepše su žene one koje imaju dostojanstvo.. Nažalost rijetko je danas u ovo doba vidjeti tako nešto. Mediji su puni cika i guza napućeni usnica i umjetnih pozica... Šteta.... Lijepa žena je lijepa i u starim trapericama bosih nogu i velikog osmjeha... Svak ima pravo izbora zaista i to je ok. Ali šteta se prodavati tako jeftino. Mislim pa ne možemo se spustiti na tu razinu da postanemo samo seksualni objekt nekim napaljenim muškarcima.. To je zaista šteta, napisala joj pratiteljica.

- Ja stvarno ne želim učiti svoju djecu mizoginim stavovima u kojem su žene u kupaćem, nešto sramotno, poručila je Nives.

Inače, Nives je ranije podijelila je neke nepoznate detalje o sebi. Naime, otkrila je da je zapravo introvertirana osoba te da je vrlo povučena. Rekla je kako nije ljubomorna te da se uvijek raduje uspjesima drugih ljudi.

- Privatno sam puno povučenija, ljudi koji me poznaju, primjećuju to i na televiziji bez obzira koliko se trudila sakriti. Mislim da sam privatno puno nježnija i šutljivija, ali imam brbljive prijatelje pa je to idealan spoj - rekla je Nives o razlici sebe pred kamerom i privatnom životu za RTL.hr.

Dodala je da je pokreće ustrajnost, tolerancija i ljubav prema ljudima, čak i onima koji ju znaju povrijediti. - Ustrajnost, tolerancija, ljubav prema ljudima, čak i prema onima koje ne poznajem ili me znaju povrijediti. U principu, ta mogućnost opraštanja. Nikad nisam bila ljubomorna i uvijek me raduju tuđi uspjesi, a mislim da je to najveća snaga svakome od nas. Naravno i djeca, neke nove ljubavi, moja novootkrivena ljubav prema mačkama, na koje sam alergična, ali to je prava definicija ljubavi. Ljubav je sreća, tuga, bol i alergija.

Naglasila je kako se s negativnim komentarima nosi tako da ih u potpunosti ignorira. - Mislim da je najjednostavnije ignorirati mržnju i negativne komentare. Zagađivati našu okolinu time je potpuno nesmisleno zato je moj recept- totalni ignor.

