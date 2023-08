Nina Martina Korbar pokazala kako je izgledala prije 9 godina: 'Ubijala sam se psihički i uskraćivala si život'

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa 'Život na vagi' Nina Martina Korbar (30) gledateljima pred malim ekranima predstavila se sa 124 kilograma, a iz showa je izašla s 84 kilograma te je sa konfekcijskog broja 56 došla do broja 42.

Nakon što je napustila show Nina je nastavila živjeti zdravo i redovito vježbati te često objavljuje slike i snimke iz teretane gdje sada i sama pomaže drugima da se riješe viška kilograma i učvrste svoje tijelo. U svojoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama Nina se još jednom pohvalila svojom nevjerojatnom transformacijom koja joj je donijela osmijeh na lice.

- Prije 9 godina sam na ovoj lijevoj fotki bila ja, a danas sam na ovoj desnoj fotki ja 🥰 Moja najveća borba sa kilama je trajala 13 godina, a zadnjih 5 godina ona je i dalje tu, ali na drugačiji način. 13 godina sam pronalazila načine kako, ubijala sam se psihički, fizički, emotivno, uskraćivala sam si život i onda sam napokon pronašla put i shvatila - trebam promijeniti svoj način razmišljanja i način na koji živim život. Prije 5 godina sam uspjela ostvariti svoj veliki cilj, a to je promijeniti glavu i doći na kilažu koja je normalna - pod normalna mislim da mogu kupovati odjeću na normalnim odjelima u svim dućanima i da sam agilna, samopouzdana i zdrava - započela je Nina.

- Zadnjih 5 godina moja borba i dalje traje, ali na drugačiji način. Da, ima uspona i padova, ali je glava promijenjena. Treniram, biram bolje jesti, zdravije, biram jesti pametno, biram živjeti aktivno, biram živjeti punim plućima i da, nekad ne ide po planu i nekad se vratim 3 stepenice unazad, ali se onda 4 pomaknem naprijed. Ova borba je drugačija jer sam promijenila sebe kako treba i iznenadim se često koliko sam bolje. Ulovim se u raznim situacijama kako reagiram i biram bolje. Predobar osjećaj! Upravo zato smo Mario i ja otvorili teretanu @m2workout i pokrenuli Boutique program mršavljenja u kojem želimo biti vjetar u leđa svima vama kojima je potrebno pobijediti debljinu i naučiti kako promijeniti svoju glavu, kako smršaviti dugoročno i kako održavati dugoročno dobru figuru, zdravu prehranu i aktivan život - poručila je Nina Martina. Dodala je da s Marijom Mandićem, bivšim kolegom iz 'Života na vagi' u teretani nude puno više od samo treninga i prehrane. - Nudimo sve ono što je potrebno da osoba pobijedi sebe jer smo sami to sve prošli i znamo što je osobi koja se boji s viškom kila potrebno. U Programu imamo motivacijsko druženje, savjetovanje, team buidling, personalizirani pristup i gradimo samopouzdanje našim klijentima. Naša teretana je drugačija i zato ako si ti osoba koja se bori s debljinom, pridruži nam se od 18.9. u @m2workout i pobijedi sebe. Postani prava verzija sebe - poručila je za kraj Korbar.

Iako je motivacijama mnogima da se pokrenu i počnu zdravije živjeti, Martina se i dalje na društvenim mrežama suočava s ružnim komentarima. Jedan takav netko od pratitelja napisao joj je nedavno kada je objavila fotografiju iz Beograda.- Opet višak kilograma. Manje mlatiti po tanjurima - napisao joj je netko od pratitelja, a Martina je taj komentar kasnije izbrisala. Na ovakve komentare se Martine ne osvrće i u intervju koji je dala za Story prije dvije godine rekla je: - Ne zanimaju me. Blokiram ih. Gledam tko govori, a ne što govori. Čest je slučaj da su osobe koje su negativne i pljuju po drugima zapravo nesretne, neostvarene i zavidne. Radim na sebi, živim svoj život, želim sreću sebi i drugima, uzdam se u Boga - to vam je to - rekla je Nina Martina nedavno.

