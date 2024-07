Nina Badrić zaplesala na plaži: Iz prehrane je izbacila jednu namirnicu, a evo kako sada izgleda u badiću

Pjevačica Nina Badrić je na svoj rođendan razveselila svoje obožavatelje novom pjesmom "Kako si", a sada je sebe počastila putovanjem u Grčku. S Mikonosa se javila svojim pratiteljima na Instagramu gdje je objavila tri fotografije s ove destinacije i uz opis fotografija je napisala: Kojim putem krenuti? Na ovo pitanje u jednom komentaru je dobila odgovor: A gdje ne krenuti na Mikonosu. to je bolje pitanje. Nina je uzvratila kako su sve preporuke dobrodošle, a u komentarima joj je pisala i kolegica Jelena Rozga i poručila je: Guštaj Ninočka moja lipa! Obožavatelji su pohvalili i njezin izgled i ljetnu bijelu haljinu koju je nosila ovom prigodom.

Nina se sada opet javila iz Grčke, te je otkrila da se nalazi na Scorpiosu. Tamo je uživala na plaži, a objavila je i nekoliko videa i fotografija na kojima je u badiću. "Omg, pa moje tri najdraže pjevačice na okupu", "Dobra fora", "Zgodnoćo", pisali su joj pratitelji u komentarima. Nina izgleda odlično, a već je poznato da pjevačica ne konzumira meso, te kaže da je zbog toga izgubila kilograme.

Dok Nina uživa u Grčkoj, njezina nova pjesma osvaja glazbene ljestvice, a njoj će odmor dobro doći uoči priprema za veliki koncert u Areni Zagreb ovog studenog. “Album je gotov, a ja sam jako nestrpljiva da sve pjesme predstavim publici. Otvorili smo ga s #onokad, a sada na moj rođendan, stiže pjesma "Kako si".

Pjesma govori o tome da je ustvari malo koga briga za to kako smo uistinu. Živimo u vremenu otuđenosti, a ova pjesma upravo govori o tome da nam srce krvari pred očima svijeta, a malo tko se zaustavlja i pokazuje stvarnu brigu.”, o pjesmi je ispričala Nina.

Pjesmu "Kako si" prati i spot koji je nastavak suradnje s Arnejem Misirlićem koji potpisuje i spot za #onokad, a za rap dionicu zadužen je VELI. U "Kako si", pjesmama s novog albuma, ali i brojnim drugim Nininim bezvremenskim hitovima publika će imati priliku uživati 30. studenog ove godine na velikom spektaklu u zagrebačkoj Areni kojeg Nina naziva najvećim koncertom svoje karijere. U nedavnom intervju koji nam je dala povodom 65. rođendana Večernjeg lista prisjetila se i svog velikog koncerta koji je 14. veljače 2005. godine održao u Domu sportova u Zagrebu koji je bio vrhunac Ninine tadašnje karijere.

- To je bio koncert za pamćenje. Mislila sam tada da je to to. Napravili smo koncert do tada produkcijski neviđen na ovim prostorima. Povezali smo scenu, ples, bend, light, sve u jedno. Igor Barberić i ja osmislili smo koncert i sjećam se da nam je HRT, koji ga je snimao, čestitao na idejama i da su kamermani i Miladinov s guštom montirali taj koncert. Meni je svakako bio jedan od najdražih jer je to bio moj prvi veliki koncert u rodnom gradu - prisjetila se Nina.

